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Del Toro vyhral 2. etapu, Pogačar druhý, Vingegaard v žltom
Na čele celkového poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard z Vismy, ktorý preťal cieľ ako štvrtý.
Autor TASR
Barcelona 5. júla (TASR) - Mexický cyklista Isaac del Toro zvíťazil v druhej etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom stúpaní v Barcelone a trasu dlhú 168,5 km zvládol za 3:40:01 hodiny. Triumf mu prenechal jeho tímový kolega Tadej Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhej priečke. Tretí skončil Belgičan Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe). Na čele celkového poradia sa udržal Dán Jonas Vingegaard z Vismy, ktorý preťal cieľ ako štvrtý.
Pre dvadsaťdvaročného del Tora je to premiérová Tour a hneď v druhej etapa sa teší z víťazstva, celkovo jeho 30. medzi profesionálmi. „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám veľké šťastie, že môžem byť v tomto tíme. Dáva mi sebavedomie a preto je toto víťazstvo nás všetkých. Som plný emócií, ťažko sa to opisuje,“ povedal del Toro.
Nedeľňajšia trať viedla po pobreží a v prvej polovici prakticky po rovine, v druhej však prišli aj kopce a cyklistov čakalo dokopy 2049 výškových metrov. Po 85 km sa cesta zdvihla na Côte de Begues (6,0 km, 5,8%) a v závere sa stúpalo ako v prvej etape opäť na Montjuc, 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7%, ktorý musel pelotón zdolať trikrát na posledných 30 km. Hneď v úvode sa pokúšali viacerí o únik, po pár kilometroch sa to podarilo trojici Felix Engelhardt (Jayco), Alex Molenaar (Caja Rural) a Frank van den Broek (PostNL). Krátko na to prišlo k pádu, na zemi skončil okrem iných aj víťaz zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay (NSN), no všetci sa vrátili na bicykle. Teplota sa vyšplhala na 38 stupňov a pelotón zvoľnil tempo, takže náskok trojice sa rýchlo vyšplhal nad tri minúty.
Z trojice na čele zobral najviac bodov na prvej rýchlostnej prémii Molenaar, prvý špurt pelotónu vyhral Girmay pred Madsom Pedersenom (Lidl-Trek). Na stúpaní Côte de Begues bol prvý opäť Molenaar, krátko na to vypadol z čela van den Broek a únik pokračoval vo dvojici, 45 km pred cieľom mal k dobru jednu minútu, no o desať km ho už pelotón pohltil. Na prvom výstupe na Montjuc sa balík preriedil a zostalo v ňom už len asi 30 pretekárov, tempo diktovali jazdci SAE. Hneď za nimi išla Visma s celkovým lídrom Vingegaardom. Pri treťom prejazde kopca zaútočil líder tímu Uno-X Tobias Halland Johannessen, ale Pogačar aj Vingegaard okamžite zareagovali.
Nasledoval krátky zjazd a stúpanie do cieľa pri Olympijskom štadióne dlhé 700 metrov. V klesaní sa balík roztrhal, do čela sa dostal Isaac del Toro a prišiel si pre víťazstvo. To mu prenechal Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhom mieste a v posledných metroch ešte kontroloval, aby dvojicu SAE nedostihol nik zo súperov.
Pre dvadsaťdvaročného del Tora je to premiérová Tour a hneď v druhej etapa sa teší z víťazstva, celkovo jeho 30. medzi profesionálmi. „Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám veľké šťastie, že môžem byť v tomto tíme. Dáva mi sebavedomie a preto je toto víťazstvo nás všetkých. Som plný emócií, ťažko sa to opisuje,“ povedal del Toro.
Nedeľňajšia trať viedla po pobreží a v prvej polovici prakticky po rovine, v druhej však prišli aj kopce a cyklistov čakalo dokopy 2049 výškových metrov. Po 85 km sa cesta zdvihla na Côte de Begues (6,0 km, 5,8%) a v závere sa stúpalo ako v prvej etape opäť na Montjuc, 1,6 km dlhý kopec s priemerným sklonom 8,7%, ktorý musel pelotón zdolať trikrát na posledných 30 km. Hneď v úvode sa pokúšali viacerí o únik, po pár kilometroch sa to podarilo trojici Felix Engelhardt (Jayco), Alex Molenaar (Caja Rural) a Frank van den Broek (PostNL). Krátko na to prišlo k pádu, na zemi skončil okrem iných aj víťaz zeleného dresu z roku 2024 Biniam Girmay (NSN), no všetci sa vrátili na bicykle. Teplota sa vyšplhala na 38 stupňov a pelotón zvoľnil tempo, takže náskok trojice sa rýchlo vyšplhal nad tri minúty.
Z trojice na čele zobral najviac bodov na prvej rýchlostnej prémii Molenaar, prvý špurt pelotónu vyhral Girmay pred Madsom Pedersenom (Lidl-Trek). Na stúpaní Côte de Begues bol prvý opäť Molenaar, krátko na to vypadol z čela van den Broek a únik pokračoval vo dvojici, 45 km pred cieľom mal k dobru jednu minútu, no o desať km ho už pelotón pohltil. Na prvom výstupe na Montjuc sa balík preriedil a zostalo v ňom už len asi 30 pretekárov, tempo diktovali jazdci SAE. Hneď za nimi išla Visma s celkovým lídrom Vingegaardom. Pri treťom prejazde kopca zaútočil líder tímu Uno-X Tobias Halland Johannessen, ale Pogačar aj Vingegaard okamžite zareagovali.
Nasledoval krátky zjazd a stúpanie do cieľa pri Olympijskom štadióne dlhé 700 metrov. V klesaní sa balík roztrhal, do čela sa dostal Isaac del Toro a prišiel si pre víťazstvo. To mu prenechal Pogačar, ktorý finišoval zároveň s ním na druhom mieste a v posledných metroch ešte kontroloval, aby dvojicu SAE nedostihol nik zo súperov.
výsledky 2. etapy Tour (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):
1. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) 3:40:01 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-Hansgrohe), 4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všetci rovnaký čas, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3, 6. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X), 7. Romain Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 8. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious), 9. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 10. Tom Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Vingegaard 4:01:48 h, 2. Pogačar +6 s, 3. Evenepoel +15, 4. del Toro +16, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +19, 6. Seixas +42, 7. Grégoire +44, 8. Martinez +53, 9. Pidcock +1:00, 10. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +1:01
1. Isaac del Toro (Mex./SAE Team Emirates) 3:40:01 h, 2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull Bora-Hansgrohe), 4. Jonas Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všetci rovnaký čas, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +3, 6. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X), 7. Romain Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 8. Lenny Martinez (Fr./Bahrajn-Victorious), 9. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM), 10. Tom Pidcock (V.Brit./Pinarello Q36.5) všetci rovnaký čas
celkové poradie:
1. Vingegaard 4:01:48 h, 2. Pogačar +6 s, 3. Evenepoel +15, 4. del Toro +16, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +19, 6. Seixas +42, 7. Grégoire +44, 8. Martinez +53, 9. Pidcock +1:00, 10. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) +1:01