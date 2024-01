Del Toro vyhral 2. etapu Tour Down Under a je na čele klasifikácie

Tour Down Under v Austrálii - 2. etapa (Norwood - Lobethal, 141,6 km): 1. Isaac Del Toro Romero (Mex./UAE Team Emirates) 3:29:37 h, 2. Corbin Strong (N.Zél./Israel-Premier Tech), 3. Stephen Williams (V.Brit./Israel Premier Tech), 4. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 5. Caleb Ewan (Austr./Team Jayco-AlUla) všetci čas ako víťaz.



Celkové poradie:



1. Del Toro 6:55:22 h, 2. Strong +2, 3. Girmay +7, 4. Williams +7, 5. Georg Zimmermann (Nem./Intermarche-Wanty) +8



Lobethal 17. januára (TASR) - Mexický cyklista Isaac Del Toro vyhral 2. etapu pretekov Tour Down Under v Austrálii a dostal sa na čelo celkovej klasifikácie. Dvadsaťročný jazdec tímu UAE Team Emirates sa na 141,6 km dlhej trati z Norwoodu do Lobethalu presadil v záverečnom špurte pred dvojicou zo stajne Israel-Premier Tech - Corbinom Strongom z Nového Zélandu a Britom Stephenom Williamsom. Del Toro si pripísal svoj premiérový triumf na podujatí World Tour a v celkovom poradí vedie o dve sekundy pred Strongom.