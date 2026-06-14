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Del Toro zvíťazil v 8. etape Tour Auvergne Rhone Alpes a má trofej
Tretí skončil Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 77. mieste, celkovo skončil o 10 priečok vyššie.
Autor TASR
Plateau de Solaison 14. júna (TASR) - Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu UAE Team Emirates zvíťazil v nedeľňajšej záverečnej 8. etape na Tour Auvergne-Rhone-Alpes a získal i celkový triumf. V horskej 120 km dlhej etape z Beaufortu do Plateau de Solaison skončil druhý s minútovým mankom Juan Ayuso zo Španielska (Lidl - Trek). Tretí skončil Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 77. mieste, celkovo skončil o 10 priečok vyššie.
Del Toro dosiahol najväčšie víťazstvo vo svojej kariére. Dvadsaťdvaročný jazdec teraz zamieri na Tour de France ako domestik pre Tadeja Pogačara, ktorý bude naháňať rekordný piaty titul na tomto podujatí. Mexičan v tejto sezóne zvíťazil aj na SAE Tour a Tirreno-Adriatico.
V nedeľnej etape zaútočil niečo vyše 9 km pred koncom na poslednom zo štyroch náročných stúpaní a žiaden z ostatných uchádzačov o celkový triumf mu nestačil. Ayuso podnikol protiútok o 4 km neskôr, to mu však stačilo len na posun zo štvrtého na tretie miesto v celkovom poradí. Dovtedajší líder Austrálčan Luke Tuckwell skončil na 8. mieste so stratou 11:43 min a to mu stačilo na celkové druhé miesto.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes - 8. etapa (Beaufort - Plateau de Solaison 120 km):
1. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) 3:35:07 h., 2. Juan Ayuso (Šp./Lidl - Trek) +1:00 min., 3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +1:02, 4. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl - Trek), 5. Cristian Rodriguez (Šp./XDS Astana Team) obaja +1:31, 6. Maxim van Gils (Red Bull - Bora Hansgrohe) +1:43 ... 77. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +28:18
konečné poradie:
1. Del Toro 29:35:05 h, 2. Luke Tuckwell (Aus./Red Bull - Bora Hansgrohe) +54 s, 3. Ayuso +1:17, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +1:36, 5. Johannessen +1:46, 6. Skjelmose +2:41 ... 67. SVRČEK 1:40:37
Del Toro dosiahol najväčšie víťazstvo vo svojej kariére. Dvadsaťdvaročný jazdec teraz zamieri na Tour de France ako domestik pre Tadeja Pogačara, ktorý bude naháňať rekordný piaty titul na tomto podujatí. Mexičan v tejto sezóne zvíťazil aj na SAE Tour a Tirreno-Adriatico.
V nedeľnej etape zaútočil niečo vyše 9 km pred koncom na poslednom zo štyroch náročných stúpaní a žiaden z ostatných uchádzačov o celkový triumf mu nestačil. Ayuso podnikol protiútok o 4 km neskôr, to mu však stačilo len na posun zo štvrtého na tretie miesto v celkovom poradí. Dovtedajší líder Austrálčan Luke Tuckwell skončil na 8. mieste so stratou 11:43 min a to mu stačilo na celkové druhé miesto.
Tour Auvergne-Rhone-Alpes - 8. etapa (Beaufort - Plateau de Solaison 120 km):
1. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates) 3:35:07 h., 2. Juan Ayuso (Šp./Lidl - Trek) +1:00 min., 3. Tobias Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +1:02, 4. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl - Trek), 5. Cristian Rodriguez (Šp./XDS Astana Team) obaja +1:31, 6. Maxim van Gils (Red Bull - Bora Hansgrohe) +1:43 ... 77. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +28:18
konečné poradie:
1. Del Toro 29:35:05 h, 2. Luke Tuckwell (Aus./Red Bull - Bora Hansgrohe) +54 s, 3. Ayuso +1:17, 4. Matteo Jorgenson (USA/Visma Lease a Bike) +1:36, 5. Johannessen +1:46, 6. Skjelmose +2:41 ... 67. SVRČEK 1:40:37