Del Zotto po 14 sezónach v NHL ukončil kariéru

New York 7. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Michael Del Zotto ukončil vo veku 33 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Informoval o tom web stanice TSN.



Del Zotto má za sebou 14 sezón v NHL, počas ktorých odohral v dresoch New Yorku Rangers, Nashvillu, Philadelphie, Vancouveru, Anaheimu, St. Louis, Columbusu a Ottawy celkovo 736 zápasov v základnej časti. V nich si pripísal 63 gólov a 199 asistencií. V 32 dueloch play off pridal 12 bodov (3+9).



Ofenzívneho beka draftovali newyorskí "jazdci" v roku 2008 v 1. kole z 20. miesta. V roku 2019 získal so St. Louis Blues slávny Stanleyho pohár. Hoci v play off vtedy neštartoval a finálové duely sledoval iba z tribúny, jeho meno je vyryté na trofeji, lebo v základnej časti odohral viac ako 41 stretnutí. Naposledy sa na ľadoch NHL objavil v sezóne 2021/2022, keď nastúpil v 26 dueloch v drese Senators. Minulý ročník strávil v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde za Charlotte Checkers a San Diego Gulls nazbieral dokopy 41 bodov (8+33) v 65 súbojoch.