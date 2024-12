Dele Alli dúfa v reštart kariéry v roku 2025

Londýn 20. decembra (TASR) - Anglický futbalista Dele Alli dúfa, že mu rok 2025 prinesie niekoľko nových pracovných ponúk po tom, čo definitívne ukončil spoluprácu s Evertonom. Dvadsaťosemročnému stredopoliarovi v lete vypršala zmluva s účastníkom Premier League..



Súťažný zápas nehral od marca 2023, keďže ho sužovali zranenia. V snahe zlepšiť svoju kondíciu zostal po vypršaní zmluvy naďalej v Evertone, no teraz sa rozhodol posunúť ďalej. "Dúfam, že mi rok 2025 poskytne nejakú vzrušujúcu príležitosť. Predtým než sa čokoľvek z toho stane, je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa poďakoval všetkým fanúšikom i zamestnancom Evertonu za podporu, ktorú mi poskytli. Bola to neuveriteľne náročná cesta, počas ktorej som sa snažil dať dokopy posledné kúsky svojej kondície, aby som získal zápasovú formu," napísal Alli na sociálnej sieti.



K odchodu 28-ročného stredopoliara sa vyjadril aj tréner anglického klubu Sean Dyche. "Náš hlavný cieľ bolo dostať ho do dobrej formy a myslím si, že tam je. Len mal veľa smoly ohľadne zranení, ktoré pokračovali. Nevedeli sme si predstaviť, čo ďalej. Prajeme mu všetko dobré do jeho budúcej kariéry," citovala Dychovo vyjadrenie agentúra DPA.