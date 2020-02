Dele Allimu hrozí dištanc až na šesť zápasov za video o koronavíruse

Londýn 26. februára (TASR) - Stredopoliara Tottenhamu Hotspur Dele Alliho vyšetruje anglická Futbalová asociácia (FA) pre video, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. V ňom na letisku spomínal smrteľný koronavírus a zaostril na muža ázijského pôvodu.



Anglický reprezentant sa ospravedlnil a rýchlo príspevok zo svojho konta vymazal. "Nebolo to smiešne a ihneď som si to uvedomil. Sklamal som sám seba i klub," povedal pre čínsky server Wej-pu Alli. Napriek tomu mu hrozí trest zákazu činnosti až na šesť zápasov. "Príspevok hrubo porušil predpis o vyjadrovaní sa voči osobám na základe rasy, etnického pôvodu, alebo štátnej príslušnosti," uviedla FA.



Stredopoliar Manchestru City Bernardo Silva prednedávnom dostal pokutu 50.000 libier a stop na jeden duel iba za to, že v internetovom príspevku prirovnal spoluhráča Benjamina Mendyho ku komiksovej postave. Alli musí k obvineniu od FA podať stanovisko do 5. marca. Správu zverejnila AFP.