< sekcia Šport
Delegácia SOŠV hľadala v LA a okolí vhodné miesta na tréningové kempy
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Delegácia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) navštívila v období od 7. do 11. apríla dejisko olympijských hier v Los Angeles (14. - 30. júla 2028), kde sa zamerala predovšetkým na vytypovanie vhodných miest na predolympijské tréningové kempy slovenských atlétov, rýchlostných kanoistov a športových strelcov. V delegácii boli za SOŠV generálny sekretár Jozef Liba, Boris Demeter zo športového oddelenia a riaditeľka medzinárodného oddelenia Petra Gantnerová. Doplnili ich šéf sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Erik Vlček a reprezentačný tréner atlétov Libor Charfreitag.
„V Los Angeles budú štartovať výpravy z 206 krajín a je pochopiteľné, že veľká väčšina z nich hľadá vhodné miesta na tréningové predolympijské pobyty v blízkosti dejiska hier, ktoré sú dôležité na aklimatizáciu aj na celkovú adaptáciu na miestne pomery. V Los Angeles je o deväť hodín menej ako na Slovensku, vládnu tam veľké horúčavy a je tam agresívne slnečné žiarenie, takže bude dôležité sa na to dobre pripraviť,“ uviedol Liba pre web olympic.sk.
Záujem slovenskej delegácie sa najprv sústredil na vyhliadnutie vhodného miesta na predolympijský kemp rýchlostných kanoistov. „V blízkosti Los Angeles sú len dve miesta na tréningy. Jedna predstavuje umelé jazero v Mission Viejo, kde sa súťažilo počas OH 1984. Je tam stojatá voda s dráhou s dĺžkou približne 1600 metrov. O možnosti prípravy sme tam rokovali s mestským zastupiteľstvom. Druhé miesto predstavuje Newport Beach, kam v minulosti roky chodievali trénovať členovia nášho elitného štvorkajaka. Erik Vlček tam z tých čias veľmi dobré vzťahy, takže aj tieto rokovania vyzerali nádejne. Jedinou komplikáciou v Newport Beach je veľmi hustá premávka na vode v letnom období,“ prezradil Liba.
Následne sa Slováci zamerali na hľadanie vhodného miesta na atletickú prípravu olympionikov. „Navštívili sme niektoré univerzity, ktoré majú kvalitné športoviská. Niekde však majú atletický štadión postavený pre behy, inde zase pre vrhy. Navyše viaceré bežecké štadióny majú ostré zákruty, ktoré sa líšia od zákrut na medzinárodných podujatiach. Našli však dve-tri univerzity, kde by sa mohlo dať dobre trénovať. Pri rokovaní o tom Libor Charfreitag využil svoje dobré kontakty, ktoré v atletike v USA nadobudol počas štúdia v Dallase,“ doplnil generálny sekretár SOŠV.
Členovia delegácie navštívili aj strelnice v okolí Los Angeles, kde majú možnosti na tréningy s guľovými aj brokovými športovými zbraňami. „Zistili sme, že sú v podstate len dve možnosti, kde sa pred OH bude dať trénovať. Väčšina tunajších strelníc je totiž zameraná odlišne. Jednu možnosť predstavuje strelnica v Chino City, zhruba hodinu jazdy od Los Angeles. Druhou je využitie strelnice v Prade, na ktorej sa súťažilo počas OH 1984. Tá je od LA zhruba pol hodinu jazdy. O oboch alternatívach sme rokovali, ale budeme to ešte doťahovať,“ doplnil Liba informácie z návštevy dejiska OH 2028.
Súťaže v tradične najúspešnejšom slovenskom letnom olympijskom športe – vo vodnom slalome – sa odohrajú v Oklahoma City, čo je zhruba dvetisíc kilometrov od Los Angeles. V dejisku budúcoročných majstrovstiev sveta mali niektorí vodní slalomári prvú možnosť trénovať nedávno. „Cez Medzinárodnú kanoistickú federáciu sa tam budú konať viaceré medzinárodné tréningové kempy. Účasť na nich sa bude vybavovať cez náš zväz. Z hľadiska celkovej logistickej prípravy na OH však do Oklahoma City časom určite vycestuje aj zástupca SOŠV,“ dodal pre webstránku SOŠV.
