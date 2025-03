Delegáti IIHF navštívili Košice, Šatan: Sme jediní, no nemáme istotu

Košice 5. marca (TASR) - Slovensko je oficiálne jediný kandidát na usporiadanie hokejových MS v roku 2029, no neznamená to, že ich získa. Zdôraznil to prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan po stretnutí s delegátmi Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF), ktorí v stredu navštívili Košice. Metropola východu by mala byť spoločne s Bratislavou hostiteľským mestom.



Návšteva čelných predstaviteľov IIHF je jeden z krokov kandidatúry Slovenska. Strešnú organizáciu svetového hokeja zastupovali sekretár komisie pre podujatia a šampionáty Hannes Ederer a člen tejto komisie Peter Forsberg (menovec švédskej hokejovej legendy). Ich návšteve predchádzalo spoločné stretnutie v sídle IIHF. "V pondelok sme navštívili kancelárie IIHF v Zürichu a odprezentovali sme stav našej pripravenosti a naše predstavy o MS. Dostali sme veľa otázok a aj rád. Celá prvá fáza pokračuje návštevou pánov Ederera a Forsberga, ktorí prišli do Košíc. V Bratislave sa k nim pridá člen Rady IIHF a predseda komisie pre podujatia a šampionáty Franz Reindl. Spoločne si prejdeme štadióny a aj ubytovacie zariadenia," prezradil Šatan.







O tom, či sa MS o štyri roky uskutočnia na Slovensku, sa definitívne rozhodne počas MS 2025 vo Švédsku. "To, že sme jediný kandidát, ešte neznamená, že tie MS dostaneme. Všetko je len na začiatku procesu, počas ktorého budeme dokladovať našu pripravenosť. Keď bude delegácia IIHF odchádzať od nás, tak budeme zvedaví, ktoré veci spĺňajú očakávania a čo ešte máme splniť do mája. Verím, že je dosť času na to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na máj a na hlasovanie, ktoré nás čaká počas MS v Štokholme," poznamenal Šatan.



Aj Hannes Ederer potvrdil, že procesy, ktoré vyústia do hlasovania o organizácii MS 2029, sú na začiatku. "V úvode týždňa sme sa v Zürichu stretli so zástupcami IIHF. Diskutovali sme o možnosti Bratislavy a Košíc ako destinácie pre MS 2029. Naše očakávania od MS rastú z roka na rok. Máme veľa materiálu, ktorý hovorí o technických aj iných požiadavkách, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa mesto stalo hostiteľom. Prišli sme na Slovensko na to, aby sme adresovali štandardy, ktoré je potrebné splniť. Predstavitelia IIHF následne prídu s aktualizovaným dokumentom na náš kongres do Štokholmu počas májových MS. Naša Rada následne rozhodne o tom, či sa v roku 2029 šampionát uskutoční na Slovensku," poznamenal Ederer ešte predtým, než delegáti IIHF navštívili košickú Steel arénu.



Tá má v súčasnosti kapacitu 8347 miest, ktorá postačovala na MS v roku 2019, no podľa nových požiadaviek IIHF musí byť jej kapacita minimálne 10-tisícová. Štúdia zrealizovateľnosti, ktorú dalo nedávno vypracovať mesto Košice, ukázala, že je možné zvýšiť kapacitu haly o 1600 miest. "Tešíme sa informácii, že sa zvýši kapacita košického štadióna. Rozumieme tomu, že zisky z predaja vstupeniek sú dôležité pre organizátorov a aj pre samotné štáty, ktoré organizujú MS," poznamenal Ederer.