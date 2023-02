Delegáti SFZ schválili rozpočet, Kováčik: Všetko je drahšie

Poprad 24. februára (TASR) - Konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na piatkovom stretnutí v Poprade schválila rozpočet na tento rok. Príjmy sa očakávajú v sume 23,242 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 23,061 Schváleniu predchádzalo hlasovanie o zvýšení príspevku, ktorý sa po siedmich rokoch menil pre všetkých členov. Prezident SFZ Ján Kováčik poďakoval všetkým za pochopenie a solidaritu.



Pri rozpočte bolo z 80 delegátov 63 za, 15 sa zdržalo a 2 boli proti. "Čakal som, že bude schválený, no netrúfal som si povedať koľko delegátov bude hlasovať. Diskusia prebiehala niekoľko týždňov až mesiacov. Situácia nie je jednoduchá a verím tomu, že to všetci pochopili a to je aj dôvod, prečo sme ho schválili takým počtom hlasov," povedal Kováčik, ktorý zdôraznil, že museli urobiť ústupky na všetkých úrovniach: "Nedalo sa to len pri reprezentáciách, kde sú dané veci. Všetko je drahšie a náročnejšie, snažili sme sa pritom zachovať aspoň status quo a hľadali sme rezervy na všetkých miestach."



Proti zvyšovaniu členských príspevkov bola väčšina členov predsedov oblastných futbalových zväzov regionálneho futbalového zväzu Košice za ktorý sa vyjadril Jiří Ballarin: "Jedinou a vážnou témou boli navýšenia členských príspevkov pre mládež. Pri rozpočte sme sa zdržali, pretože s ním súhlasíme a nemáme problém. Vyjadrili sme sa záporne len pri navýšení príspevkov pre mládež, pretože SFZ by mal na výdavkovej a príjmovej časti hľadať také opatrenia, aby navýšenie pri mládežníckej kategórii bolo čo najnižšie. Samozrejme rešpektujeme súčasný stav."



Kováčik však zdôraznil, že príspevky sa môžu zmeniť: "Schvaľujeme ich na jednu sezónu. Budúci rok sa môžeme vrátiť na inú sumu. My sme však od roka 2016 členské nezvyšovali a budú to len tri eurá u mládeže. Schválili sme to teraz na sedem, čo nie je ani jedno euro na mesiac." Zároveň priznal, že sa to mohlo zvyšovať postupne: "V roku 2016 sme si ho zadefinovali v období, keď sme oblastným zväzom, hlavne amatérskemu futbalu, nevedeli poskytnúť financie a rozvíjať infraštruktúru. V ďalšom období sme na to nemysleli, čo považujem za vlastnú chybu, že sme to nezvyšovali o jedno-dve eurá a bolo by to jednoduchšie. Mohlo to byť menej bolestné, ale nestalo sa to, pretože sme nemali potrebu. Teraz ju máme a som rád, že to delegáti pochopili," dodal prezident SFZ.



Delegáti okrem tradičných bodov ako je správa kontrolóra SFZ, či udeľovanie ocenení SFZ (Zlatý odznak SFZ), hlasovali aj za predsedu a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania. Predsedom sa stal Timotej Minačovič a podpredsom Boris Goga.



Kováčik sa v príhovore vyjadril aj k predchádzajúcej sezóne, mužská reprezentácia nenaplnila očakávania v Lige národov, no potešila ho dvadsaťjednotka aj devätnástka. Zagratuloval aj klubu ŠK Slovan Bratislava, ktorý postúpil do jarnej časti pohárovej súťaže. Zároveň informoval, že reprezentácia do 21 rokov sa namiesto kvalifikácie pred domácimi ME 2025 predstaví vo viacerých prípravných stretnutiach. Mala by privítať Poľsko v Košiciach a odohrať aj domáce stretnutia s Maďarskom a Francúzskom.