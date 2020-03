DELEJ: Verím, že Tóth bude obhajovať olympijské zlato

Bratislava 29. marca (Teraz.sk) Slovenský chodec Matej Tóth by mal obhajovať olympijské zlato aj na odloženej olympiáde v Tokiu v roku 2021. “Matej Tóth je veľký bojovník, je mi ho veľmi ľúto, že jeho nominácia a vôbec celý proces dostať sa na olympiádu sa mu takto skomplikoval,” povedal v rozhovore pre Tablet TV telovýchovný lekár Branislav Delej.



“Matej je veľmi silný psychicky aj fyzicky. Ja verím, že aj napriek vyššiemu veku ešte zabojuje a že sa dobre pripraví aj na budúci rok,” doplnil Delej, ktorý bol priamym účastníkom deviatich olympiád a pred štyrmi rokmi v Riu de Janeiro bol v cieli jedným z prvých, ktorý mu gratuloval k zisku zlatej medaily, prvej olympijskej v histórii slovenskej atletiky.



Lekár, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vrcholovým športom, odporúča aj aktívnym športovcom aby dodržiavali v období šírenia nového koronavírusu preventívne opatrenia. “Športovci majú imunitu podstatne vyššiu, takže sa nepredpokladá, že by napadol tento vírus športovcov, ale musia dodržiavať pravidlá osobnej ochrany," zdôraznil Delej.









Upozorňuje však, že aj medzi športovcami sú jedinci, ktorí majú trvalé zdravotné komplikácie, ktoré im môže súčasná pandémia ich stav ešte viac skomplikovať. “Sú to v prvom rade alergici, astmatici, prípadne športovci pod vplyvom nejakej chronickej liečby, alebo takí, čo dlhodobo užívajú nejaké lieky,” pripomína Delej.



Veľmi oceňuje prístup niektorých športovcov, ktorí na sociálnych sieťach zdieľajú svoje videá z domáceho tréningu, keďže kolektívne stretávania sa je momentálne vylúčené a nemajú tak možnosť využívať doterajšie tréningové kapacity.



“Je to veľmi dobré riešenie, že aj v týchto amatérskych podmienkach sa udržiavajú v kondícii. Pôsobí to pozitívne aj na ostatných ľudí,” oceňuje Delej prístup slovenských športovcov v tomto krízovom období. “Zároveň odporúčam športovcom, aby využili tento čas na regeneráciu a doliečenie starých a chronických zranení. Mali by si dopriať aj kúpeľnú liečbu a dať sa dokopy.”



Aj keby sa svet v dohľadnej dobe zbavil pandémie, Delej je presvedčený, že ponechať riadny termín olympiády v Tokiu by bolo veľkou chybou. “Olympijské hry sú prioritne veľký biznis a ťažko bolo rozhodnúť aj japonskej vláde, aby hry preložili. Je to ale veľmi rizikové prostredie. V jedálni sa naraz stretne aj päťtisíc ľudí,” skonštatoval.



Slovenský šport by sa podľa neho mohol prebudiť k životu v priebehu dvoch až troch mesiacov. “Myslím si, že u nás by koniec mája, alebo začiatok júna mohol byť ten čas na normálne športovanie, aj s divákmi,” vyjadril osobnú prognózu Delej.



“V Španielsku a Taliansku to odhadujem na júl, august. Pokiaľ ale vrchol pandémie bude tak ako sa očakáva v Amerike, tak si myslím, že sa medzinárodné súťaže rozbehnú v októbri, novembri, prípadne až začiatkom nového roka,” uzavrel Delej.