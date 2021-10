Démare vyhral 115. ročník Paríž - Tours, Baška na 112. mieste

výsledky 115. ročníka Paríž - Tours (212,3 km):



1. Arnaud Démare (Fr./Groupama-FDJ) 4:33:07 h

2. Franck Bonnamour (Fr./B&B Hotels p/b KTM)

3. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) obaja rovnaký čas

4. Stan Dewulf (Belg./AG2R Citroën) +3 s

5. Danny van Poppel (Hol./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) +40

6. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels p/b KTM) rovnaký čas

... 112. Erik BAŠKA (SR/Bora-Hansgrohe) +14:16



Tours 10. októbra (TASR) - Domáci cyklista Arnaud Démare vyhral 115. ročník pretekov Paríž - Tours. Jazdec stajne Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom špurte štvorice a 212,3 km dlhú klasiku so štartom v Chartres a cieľom v Tours zvládol za 4:33:07 hodiny.Druhé miesto obsadil ďalší Francúz Franck Bonnamour z tímu B&B Hotels p/b KTM a tretí finišoval Belgičan Jasper Stuyven z Trek-Segafredo. Jediný Slovák na štarte Erik Baška v drese Bory-Hansgrohe obsadil 112. priečku s mankom 14:16 min.Démare sa dostal na čelo pretekov len v záverečných 800 metroch, keď spolu so Stuyvenom dostihli lídrov Bonnamoura a Stana Dewulfa (AG2R Citroën). Tí sa odtrhli asi 40 km pred koncom od balíka, ktorý roztrhal a zredukoval silný bočný vietor. Dvojica dobre spolupracovala, no v Tours ju dostihli dvaja prenasledovatelia. V záverečnom špurte potvrdil svoju silu Démare a pripísal si už 84. víťazstvo v kariére.