Dembele a Hakimi sa pred finále vrátili do tréningového procesu PSG
Úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Dembeleho trápilo zranenie pravého lýtka, ktoré utrpel v záverečnom kole Ligue 1 v parížskom derby.
Autor TASR
Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Ousmane Dembele a marocký obranca Achraf Hakimi sa vrátili do tréningového procesu Paríža St. Germain. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho čaká v sobotu finále Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn.
Úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Dembeleho trápilo zranenie pravého lýtka, ktoré utrpel v záverečnom kole Ligue 1 v parížskom derby. Hakimi mal problémy s pravým stehnom od prvého semifinálového stretnutia LM s Bayernom Mníchov (5:4). Obaja by mali byť k dispozícii na finále v Budapešti, ktoré má úvodný výkop o 18.00 h, pripomenula agentúra AFP.
