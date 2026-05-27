Dembele a Hakimi sa pred finále vrátili do tréningového procesu PSG

Na snímke Ousmane Dembele. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 27. mája (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Ousmane Dembele a marocký obranca Achraf Hakimi sa vrátili do tréningového procesu Paríža St. Germain. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho čaká v sobotu finále Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn.

Úradujúceho držiteľa Zlatej lopty Dembeleho trápilo zranenie pravého lýtka, ktoré utrpel v záverečnom kole Ligue 1 v parížskom derby. Hakimi mal problémy s pravým stehnom od prvého semifinálového stretnutia LM s Bayernom Mníchov (5:4). Obaja by mali byť k dispozícii na finále v Budapešti, ktoré má úvodný výkop o 18.00 h, pripomenula agentúra AFP.
