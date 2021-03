Dembele a Ndombele opäť vo francúzskej reprezentácii

Nominácia Francúzska:



brankári: Alphonse Areola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille)

stredopoliari: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Mníchov), Presnel Kimpembe (Paríž Saint-Germain), Clement Lenglet (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)

stredopoliari: N'Golo Kante (Chelsea), Tanguy Ndombele (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham)

útočníci: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembele (Barcelona), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paríž Saint-Germain)

Paríž 18. marca (TASR) - Tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps nominoval na zápasy kvalifikácie MS 2022 v Katare opäť aj útočníka Ousmana Dembeleho z FC Barcelona a stredopoliara Tanguya Ndombeleho z Tottenhamu Hotspur.Dvadsaťtriročný Dembele bol v kádri, ktorý pred tromi rokmi v Rusku získal titul majstra sveta, no od decembra 2018 sa v drese "Les Bleus" nepredstavil. Teraz ho hlavný tréner odmenil za dobré výkony v Barcelone. Ndombele má na konte šesť štartov v reprezentácii, naposledy sa v nej však predstavil v júni 2019.Deschamps nominoval na trojicu marcových zápasov dokopy 26 hráčov. Francúzsko sa stretne 24. marca doma s Ukrajinou, o štyri dni neskôr sa predstaví na pôde Kazachstanu a odtiaľ sa presunie do Sarajeva, kde odohrá 31. marca duel s Bosnou a Hercegovinou.Francúzski futbalisti dostali na tieto tri zápasy výnimku na vycestovanie mimo Európskej únie, aby po návrate do krajiny nemuseli ísť do týždňovej karantény. Vedenie francúzskej najvyššej ligy pritom tento týždeň oznámilo, že kluby neuvoľnia reprezentantov na zápasy mimo EÚ a Európsky hospodársky priestor.