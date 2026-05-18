Dembele absolvuje v najbližších dňoch liečbu pravého lýtka
Bývalý hráč Barcelony mal v tejto sezóne viacero zdravotných problémov, najmä so stehnom a lýtkom.
Autor TASR
Paríž 18. mája (TASR) - Francúzsky futbalista Ousmane Dembele absolvuje v najbližších dňoch po nedeľnom preventívnom vystriedaní liečbu pravého lýtka. Krídelník Paríža St. Germain nedohral mestské derby proti FC Paríž a po 27 minútach ho tréner Luis Enrique vystriedal. Španiel však už informoval, že išlo skôr o únavu.
Víťaz ankety Zlatá lopta za rok 2025 nekríval pri odchode z ihriska a podľa agentúry AFP nemal problémy s pohybom ani po skočení duelu. Bývalý hráč Barcelony mal v tejto sezóne viacero zdravotných problémov, najmä so stehnom a lýtkom. Obranca Achraf Hakimi medzitým v sobotu obnovil individuálny tréning po problémoch so stehnom, rovnako ako Willian Pacho, Nuno Mendes a Lucas Chevalier. Všetci traja nemohli nastúpiť na nedeľný zápas.
PSG si v stredu minulý týždeň zabezpečilo piaty francúzsky titul za sebou a celkovo rekordný štrnásty, keď zvíťazilo na pôde svojho najbližšieho prenasledovateľa Racingu Lens 2:0. Parížania budú chcieť 30. mája v Budapešti proti londýnskemu Arsenalu obhájiť titul v Lige majstrov, ktorý v minulej sezóne získali prvýkrát v histórii klubu.
