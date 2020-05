Dembele by podľa španielskych médií mohol pomôcť Liverpoolu

Liverpool 30. mája (TASR) - Francúzsky krídelník Ousmane Dembele z FC Barcelona by sa mohol stať posilou FC Liverpool. Informoval o tom portál elmundodeportivo.es.



Podľa zdroja by mohol prísť Dembele do Anglicka v prípade, ak sa Liverpoolu nepodarí dotiahnuť prestup Tima Wernera z Lipska. Britské médiá predtým uviedli, že zálusk na Dembeleho si robia aj FC Chelsea, Arsenal Londýn a Manchester United. Dvadsaťtriročnému útočníkovi sa 30. júna 2022 skončí zmluva a Barcelona ho údajne plánuje predať počas najbližšieho prestupového termínu. Jeho cena sa pohybuje na úrovni 56 miliónov eur.