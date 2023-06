Dembele chce zostať v Barcelone: Som tu šťastný

Barcelona 17. júna (TASR) - Futbalista Ousmane Dembele by mal aj naďalej pôsobiť v španielskom klube FC Barcelona. Dvadsaťšesťročný francúzsky útočník uviedol pre denník Marca, že má záujem predĺžiť s Kataláncami zmluvu.



O odchode Dembeleho z Barcelony sa špekuluje už dlhší čas. Útočník hrá za klub od roku 2017, zmluva mu vyprší na konci sezóny 2023/2024. Viaceré médiá ho spájali predovšetkým s prestupom do Paríža St. Germain. "Všetko ide veľmi dobre. Barcelona chce, aby som predĺžil zmluvu do roku 2027, môj agent sa s vedením klubu porozpráva. Som šťastný v tomto tíme. Uvidíme, čo sa stane ďalej. Nikdy som sa nevidel mimo Barcelony. Neviem, prečo sa toľko hovorí o PSG. Asi preto, že som Francúz, ale s PSG nikdy nič nebolo," povedal Dembele v rozhovore.