Dembele je v nominácii na Atletico Madrid, Xavi: Okolnosti sa zmenili

Barcelona 5. februára (TASR) - Tréner španielskeho futbalového klubu FC Barcelona Xavi zaradil do nominácie na nedeľný ligový zápas proti Atleticu Madrid aj francúzskeho útočníka Ousmane Dembeleho. Tomu v lete na Camp Nou vyprší kontrakt, odmietol ho predĺžiť, a preto sa intenzívne špekulovalo, že si už v mužstve veľa nezahrá.



Sám Xavi v januári Dembelemu odkázal, aby predĺžil zmluvu alebo odišiel. Katalánci odvtedy získali na prestupovom trhu posily ako Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang a Ferran Torres. Napriek tomu situácia nabrala obrat. "Okolnosti nás prinútili nájsť v prípade Dembeleho riešenie. Je súčasť klubu aj mužstva. Je taký istý hráč ako každý iný. Stretli sme sa, rozprávali sme sa a rozhodli sme sa, že bude súčasťou mužstva. Nemôžeme sa v našej situácii oslabovať. Je to rozhodnutie klubu. Použijeme ho, ak to bude nevyhnutné. Pred mesiacom sme sa rozhodli inak, okolnosti sa zmenili. Chápem pozícii klubu, hráča aj fanúšikov, ktorí môžu byť trochu znechutení," citovala agentúra AFP Xaviho.