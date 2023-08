Dembele prestúpil z Barcelony do Paríža St. Germain

Paríž 12. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Ousmane Dembele prestúpil z FC Barcelona do Paríža St. Germain. Šampión Ligue 1 zaplatil za 26-ročného útočníka sumu 50,4 milióna eur, ktorú stanovil katalánsky klub vo výkupnej klazule. V PSG sa stane spoluhráčom slovenského obrancu Milana Škriniara.



"Som veľmi šťastný, že môžem byť hráčom Paríža St. Germain. Nemôžem sa dočkať chvíle, keď sa oblečiem do nových farieb. Verím, že sa v Paríži budem ďalej futbalovo rozvíjať a urobím hrdých všetkých, ktorí tento klub milujú," vyznal sa Dembele po skompletizovaní prestupu.



Dembeleho odchod z Barcelony naznačil už na začiatku augusta tréner Xavi Hernandez, ktorý nechal hráča sedieť počas prípravy na lavičke náhradníkov. Majster sveta z roku 2018 a vicemajster sveta z Kataru 2022 podpísal s PSG päťročnú zmluvu.



Francúzsky krídelník futbalovo vyrastal v mládežníckej akadémii Rennes, do Barcelony prišiel v roku 2017 z Borussie Dortmund, jeho pôsobenie na Camp Nou však poznačili viaceré zranenia. Napriek tomu získal s FCB tri ligové tituly a dvakrát vyhral Španielsky pohár. Do vypršania zmluvy s "blaugranas" mu chýbal ešte rok. Dembele má na konte 37 štartov a štyri góly za národný tím. V PSG sa stretne aj s tromi reprezentačnými spoluhráčmi Kylianom Mbappem, Presnelom Kimpembem a Lucasom Hernandezom.



Mbappe však v klube nemusí dlho zotrvať. Vedenie PSG sa netají zámerom predať ho po tom, ako najlepší strelec MS 2022 odmietol predĺžiť zmluvu, ktorá sa mu skončí budúci rok. Podľa DPA sa už údajne dohodol s Realom Madrid, že ho o rok posilní ako voľný hráč. Z tímu už odišiel argentínsky útočník Lionel Messi, ktorý zamieril do Interu Miami, a na odchode je aj tretia ofenzívna hviezda tímu Neymar. Brazílčan pred niekoľkými dňami informoval vedenie klubu, že chce z Parku princov odísť ešte v tomto lete.



Dembele je deviatou posilou PSG, ktorý okrem Škriniara a Hernandeza získal aj brankára Arnaua Tenasa, stredopoliarov Manuela Ugarteho, Chera Ndoura a útočníkov Marca Asensia, Lee Kang-ina a Goncala Ramosa.