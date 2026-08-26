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Dembele vynechá piatkový zápas PSG proti Lille

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Na snímke Ousmane Dembele. Foto: TASR/AP

Držiteľ Zlatej lopty od návratu z majstrovstiev sveta hral za PSG pomenej a v prvých troch dueloch sezóny nastúpil maximálne na 45 minút.

Autor TASR
Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Ousmane Dembele bude chýbať Parížu Saint-Germain v piatkovom ligovom zápase proti Lille. Klub mu doprial čas na odpočinok.

Držiteľ Zlatej lopty od návratu z majstrovstiev sveta hral za PSG pomenej a v prvých troch dueloch sezóny nastúpil maximálne na 45 minút. V európskom a francúzskom superpohári proti Aston Ville (2:1) a Lens (0:1) nastúpil len zo striedačky a v 1. kole Ligue 1 s Rennes (2:2) hral iba do polčasu.

„Po dohode s trénerom a športovým vedením bude Ousmane Dembele v nasledujúcich dňoch využívať obdobie odpočinku. V pondelok bude pokračovať v tréningu s celým tímom,“ agentúra dpa citovala z vyhlásenia klubu.

Dembele zaznamenal 35 a 20 gólov v uplynulých dvoch sezónach vo všetkých súťažiach. PSG pomohol k zisku štvrtého a piateho ligového titulu v sérii a ku dvom trofejam v Lige majstrov za sebou.
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