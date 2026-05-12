Dembeleho opäť zvolili za najlepšieho hráča vo francúzskej Ligue 1
Dembele je iba piatym hráčom, ktorého dvakrát za sebou zvolili za Hráča roka v Ligue 1.
Autor TASR
Paríž 12. mája (TASR) - Ousmane Dembele sa stal po druhý raz za sebou najlepším hráčom vo francúzskej futbalovej Ligue 1. Útočník Paríža Saint-Germain v tejto sezóne pomohol svojmu tímu k postupu do finále Ligy majstrov, v ktorom PSG nastúpi 30. mája v Budapešti proti Arsenalu Londýn. V domácej súťaži je Paríž veľmi blízko k zisku 14. titulu.
Dembele je iba piatym hráčom, ktorého dvakrát za sebou zvolili za Hráča roka v Ligue 1. Naposledy sa prvenstvo podarilo obhájiť Švédovi Zlatanovi Ibrahimovičovi v roku 2014. „Je to individuálna trofej, veľkú zásluhu však na nej má celý tím. Je skvelé, že môžeme obhájiť triumf v Lige majstrov a sme krok od zisku ďalšieho francúzskeho titulu," citovala slová Dembeleho agentúra AFP.
