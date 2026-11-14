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Demčák vypadol na Grand Slame v Záhrebe v 2. kole, Fízeľová v prvom

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Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Demčák v 1. kole prešiel bez boja cez Gruzínca Giorgiho Terašviliho, keď si pripísal ippon za fusengači.

Autor TASR
Záhreb 14. novembra (TASR) - Slovenský džudista Tomáš Demčák ukončil svoje pôsobenie na podujatí Grand Prix v Záhrebe v kategórii do 73 kg v 2. kole. Jeho tímová kolegyňa Ema Fízeľová vypadla vo váhe do 70 kg po prvom stretnutí.

Demčák v 1. kole prešiel bez boja cez Gruzínca Giorgiho Terašviliho, keď si pripísal ippon za fusengači. V 2. kole bol jeho súperom reprezentant Ukrajiny Said-Magomed Chalidov a podľahol mu 0:2 na wazaari. Fízeľová svoj duel s Taliankou Sarou Corbovou dotiahla do zlatého skóre, no v ňom si jej súperka pripísala júkó a zvíťazila.
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