Demek, Okuliar a Chromiak skórovali, bodovali aj Mešár a Regenda

New York 23. marca (TASR) - V sobotňajších zápasoch nižšej zámorskej súťaže AHL bodovali piati slovenskí hokejisti. Skórovali Jakub Demek, Oliver Okuliar a Martin Chromiak, po dve asistencie zaznamenali Filip Mešár a Pavol Regenda. Brankár Samuel Hlavaj vychytal víťazstvo.



Demek pomohol Hendersonu gólom a asistenciou k víťazstvu nad San Diegom 4:2. Chromiak strelil svoj 13. gól v sezóne a dostal v prvej minúte Ontario do vedenia, ale z víťazstva sa napokon tešil jeho krajan Samuel Hlavaj, ktorý chytil 33 striel a jeho tím vyhral 4:2.



Okuliar strelil gól, pridal aj asistenciu a jeho Charlotte zdolal Uticou 3:2 po predĺžení. Bodoval aj Regenda, ktorý pri výhre San Jose nad Bakersfieldom 8:6 zaznamenal dve asistencie. Rovnako dve asistencie mal aj Filip Mešár, jeho Laval zdolal Cleveland so Samuelom Kňažkom v zostave 6:0.