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Demek podpísal novú ročnú zmluvu s Vegas v hodnote 850-tisíc USD

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Na archívnej snímke Jakub Demek. Foto: TASR

Pokračovanie spolupráce Demeka s klubom z Nevady potvrdil generálny manažér Kelly McCrimmon na stredajšej tlačovej konferencii.

Autor TASR
,aktualizované 
Paradise 2. júla (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850.000 amerických dolárov. V prípade svojho pôsobenia v nižšej AHL bude jeho plat 100.000 USD. Demek pôsobí v organizácii tri roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal.

Pokračovanie spolupráce Demeka s klubom z Nevady potvrdil generálny manažér Kelly McCrimmon na stredajšej tlačovej konferencii. Demekovi skomplikovalo predošlú sezónu zranenie, vplyvom ktorého odohral iba štyri stretnutia v AHL za Henderson Silver Knights. V rovnakom tíme pôsobil aj počas svojich prvých dvoch ročníkov, keď mu plynul trojročný nováčikovský kontrakt. Dovedna odohral vo farmárskej súťaži 90 stretnutí v základnej časti so ziskom 36 bodov (13+23). V minulosti ho Vegas povolali do prvého tímu, no dres „zlatých rytierov“ si v profilige zatiaľ neobliekol.
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