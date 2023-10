Demek podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Vegas Golden Knights

Las Vegas 8. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu s klubom NHL Vegas Golden Knights. Dvadsaťročný útočník, ktorého si úradujúci šampión vybral pred dvoma rokmi v 4. kole draftu z celkového 128. miesta, sa predstavil nedávno v nováčikovskom i hlavnom kempe Vegas. Momentálne sa pripravuje v predsezónnom kempe tímu Henderson Silver Knights (AHL), na farme "zlatých rytierov" pravdepodobne aj odštartuje nový ročník. Informovala o tom oficiálna webstránka Golden Knights.



Podľa webu capfriendly.com by Demek na profiligovej úrovni zarobil 925.000 dolárov za sezónu. Suma pozostáva zo základného platu 832.500 dolárov a bonusov vo výške 92.500 USD. V nižšej zámorskej súťaži bude dostávať ročne 80.000 dolárov.



Demek odohral uplynulé dve sezóny v kanadskej juniorskej súťaži Western Hockey League (WHL). V minulom ročníku si v drese Kamloops Blazers pripísal 11 bodov (4+7) v 15 zápasoch základnej časti, navlas rovnakú bodovú bilanciu mal aj v 14 dueloch play off. Rok predtým získal s Edmonton Oil Kings titul vo WHL. Počas mládežníckych čias reprezentoval Slovensko v kategórii do 17, 18 i 20 rokov, počas sezóny 2021/2022 štartoval aj na MS hráčov do 20 rokov.