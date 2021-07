Demek podpísal zmluvu s klubom WHL Edmonton Oil Kings

Košice/Edmonton 20. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Demek podpísal kontrakt s klubom Edmonton Oil Kings, ktorý pôsobí v zámorskej WHL. Demek bol jediná voľba klubu v nedávnom Import drafte do kanadských juniorských líg, Edmonton ho získal zo 47. miesta.



"Jakub je hráč, na ktorého sme sa zamerali v Import drafte CHL a cítime, že bude kvalitný prírastok do silnej skupiny našich útočníkov," povedal generálny manažér a prezident hokejových operácií Edmonton Oil Kings Kirt Hill.



Demek strávil doterajšiu kariéru v slovenských súťažiach. V uplynulých dvoch sezónach bol člen projektu slovenskej "osemnástky." V ročníku 2020/2021 debutoval v najvyššej slovenskej súťaži. V drese HC Košice nastúpil celkovo do 12 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 asistencie, 6 trestných minút a 2 mínusové body.