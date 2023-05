Demek prispel gólom a dvoma asistenciami k vysokému triumfu Kamloopsu

Kamloops 29. mája (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Demek prispel gólom a dvoma asistenciami v prestížnom juniorskom Memorial Cupe k triumfu tímu Kamloops Blazers nad Peterborough Petes 10:2. Kamloops je ako hostiteľ záverečného turnaja v štvorčlennej skupine s dvoma bodmi na tretej priečke zaručujúcej postup do semifinále.



V 54. minúte duelu boli diváci svedkami nepríjemného incidentu, pri ktorom narazil Demekov spoluhráč Kyle Masters chrbtom do mantinelu a ľad opustil na nosidlách. "Bol pri vedomí a hýbal všetkými končatinami. Previezli ho do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Ďakujeme zdravotnému personálu za ich lekársku starostlivosť na ľade," uviedol klub v oficiálnom vyhlásení.