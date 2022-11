Demek zmenil pôsobisko v juniorskej WHL, zamieril do Kamloops

Kamloops 15. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Jakub Demek zmenil pôsobisko v kanadskej juniorskej súťaži Western Hockey League (WHL). Klub Edmonton Oil Kings ho vymenil za štyri draftové voľby do Kamloopsu Blazers. V doterajšom priebehu sezóny 2022/2023 zatiaľ pre zdravotné problémy nenastúpil ani na jeden zápas.



"Cítili sme, že je dôležité pokračovať v zotavovaní sa z niektorých krokov, ktoré sme urobili v sezóne 2021/2022 v snahe zvíťaziť vo WHL a Memorial Cupe. Príležitosť získať späť výber v 1. kole nadchádzajúceho draftu a potenciálne tri ďalšie výbery v ďalších draftoch bolo niečo, čo sme nemohli ignorovať," uviedol generálny manažér Oil Kings Kirt Hill. "Jakub bol hlavná súčasť nášho úspechu na ceste za ziskom Pohára Eda Chynowetha. Silná súčasť nášho tímu bol aj v prebiehajúcej sezóne 2022/2023, hoci sa vyrovnával so svojím zranením. Výmenou sme mu dali príležitosť zažiť dlhú sezónu a zároveň aj veľmi dobrú východiskovú pozíciu, aby sa v budúcej sezóne posunul do profesionálneho hokeja. Veľmi mu ďakujeme za všetko, čo spravil pre náš klub," poznamenal Hill.



Demeka draftoval v roku 2021 klub Vegas Golden Knights, s ktorým zatiaľ nepodpísal zmluvu. Za sebou má svoju jednu zámorskú sezónu, ktorú odohral v drese Edmontonu vo WHL. V 55 zápasoch základnej časti nazbieral 54 kanadských bodov za 20 gólov a 34 asistencií. V 19 stretnutiach play off dosiahol bilanciu 5 gólov a 12 asistencií, ktorými prispel k triumfu svojho tímu vo WHL.



Pred sezónou 2022/2023 sa mal zúčastniť aj hlavného predsezónneho kempu Golden Knights, no pre operáciu ramena, ho vynechal. Oil Kings za neho získali voľbu v 1. kole draftu do kanadských juniorských súťaží v roku 23, podmienené výbery v 2. a 3. kole v rokoch 2024 a 2026 a aj voľbu v 4. kole v roku 2026.