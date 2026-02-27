< sekcia Šport
Demichelis je nový tréner Valjentovej Mallorcy
Demichelis podpísal zmluvu do konca tohto ročníka s opciou na ďalšiu sezónu.
Autor TASR
Mallorca 26. februára (TASR) - Argentínčan Martin Demichelis sa stal novým trénerom španielskeho futbalového klubu RCD Mallorca, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Martin Valjent. Vo funkcii nahradil Jagobu Arrasateho. Toho vedenie účastníka La Ligy odvolalo po troch prehrách za sebou. Informovala o tom agentúra DPA.
Demichelis podpísal zmluvu do konca tohto ročníka s opciou na ďalšiu sezónu. Bývalý hráč Bayernu Mníchov a argentínsky reprezentant v minulosti trénoval River Plate či Monterrey. Mallorca figuruje po 25. kole v tabuľke na zostupovom 18. mieste. Najbližšie sa už pod vedením Demichelisa predstaví 28. februára na domácej pôde proti Realu Sociedad San Sebastian.
