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Demichelis povedie RB Lipsko, s klubom sa dohodol na dvojročnej zmluve

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štyridsaťpäťročný Demichelis bol preferovaný kandidát na uvoľnený trénerský post v treťom tíme uplynulej bundesligovej sezóny.

Autor TASR
Lipsko 22. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov RB Lipsko sa stal Argentínčan Martin Demichelis. Bývalý obranca Bayernu Mníchov nahradil vo funkcii Oleho Wernera, s predstaviteľmi nemeckého klubu sa dohodol na dvojročnej zmluve.

Štyridsaťpäťročný Demichelis bol preferovaný kandidát na uvoľnený trénerský post v treťom tíme uplynulej bundesligovej sezóny. Naposledy viedol španielsku Mallorcu, kde bol jeho zverencom aj slovenský obranca Martin Valjent. Predtým trénersky pôsobil v argentínskom River Plate a mexickom Monterrey. Počas hráčskej kariéry nastupoval okrem Bayernu aj za Manchester City či Atletico Madrid.

Martin Demichelis prináša skúsenosti s prácou na najvyššej úrovni ako hráč i tréner v Európe, Južnej a Severnej Amerike. Táto medzinárodná perspektíva sa skvele hodí pre RB Lipsko a náš globálny rozhľad,“ uviedol na adresu nového kormidelníka športový riaditeľ klubu Marcel Schäfer.

Vedenie RB sa rozišlo s Wernerom už po jednej sezóne, hoci s tímom obsadil v domácej súťaži tretie miesto a postúpil do Ligy majstrov. Zmluvu v Lipsku mal pritom do roku 2027. Demichelis chce na jeho pôsobenie nadviazať. „Mám enormný rešpekt pred prácou, ktorá tu bola odvedená. Chcem budovať na týchto základoch a spraviť ďalšie kroky spoločne s celým tímom. Chcem vytvoriť tím, ktorý hrá odvážny, intenzívny a vzrušujúci futbal, preberá zodpovednosť na ihrisku a inšpiruje obyvateľov Lipska svojou vášňou,“ citovala bývalého argentínskeho reprezentanta agentúra DPA.
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