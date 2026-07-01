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Demidov podpísal s Montrealom 8-ročnú zmluvu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zarobí vyše 9 miliónov za sezónu.

Autor TASR
Montreal 1. júla (TASR) - Klub zámorskej NHL Montreal Canadiens uzavrel s ruským útočníkom Ivanom Demidovom novú osemročnú zmluvu. Vstúpi do platnosti od sezóny 2027/2028 a platový strop Canadiens ročne zaťaží sumou 9,15 milióna.

Canadiens draftovali Demidova v roku 2004 ako celkovú päťku. Uplynulá sezóna 2025/2026 bola pre neho prvá kompletná v drese Montrealu. V základnej časti odohral 82 zápasov, v ktorých nazbieral 62 kanadských bodov za 19 gólov a 43 asistencíí. Tímu pomohol k postupu do finále Východnej konferencie, v ktorom Montreal prehral s neskorším víťazom Stanleyho pohára Carolinou. Demidov mal vo vyraďovacej časti bilanciu 3 góly a 6 asistencií v 19 zápasoch.

Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského vstupuje do posledného tretieho roka nováčikovskej zmluvy. Od 1. júla 2027 sa mohol stať obmedzeným voľným hráčom.
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