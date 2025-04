Demidova čaká debut v drese Montrealu, nastúpi v noci proti Chicagu

Montreal 14. apríla (TASR) - Ruský hokejista Ivan Demidov zažije v noci na utorok debut v zámorskej NHL. Svoj prvý zápas v drese Montrealu absolvuje na domácom ľade proti Chicagu (1.00 SELČ).



Devätnásťročný krídelník trénoval v treťom útoku Canadiens po boku Joela Armiu a Alexa Newhooka. Šancu by mal podľa TSN dostať aj v druhej presilovkovej formácii. „Je to chalan, ktorý prinesie do zostavy množstvo zručností. Myslím si, že jeho príchod dodá mužstvu vzpruhu. Tešíme sa na jeho hru, všetci vieme, čoho je schopný,“ uviedol Newhook na adresu Demidova, ktorého SKA Petrohrad po vypadnutí z play off KHL uvoľnil do zámoria a s kanadským klubom podpísal trojročnú nováčikovskú zmluvu. V Montreale je jeho spoluhráčom aj slovenský útočník Juraj Slafkovský.



Montreal si vybral Demidova vlani v 1. kole draftu z celkového piateho miesta. V tejto sezóne nazbieral v drese Petrohradu 49 bodov (19+30) v 65 zápasoch základnej časti KHL. Prekonal tým bodový rekord hráča do 20 rokov, ktorý stanovil v ročníku 2016/2017 Kirill Kaprizov (42 b.). V play off pridal päť bodov (3+2) v šiestich dueloch.



Canadiens bojujú o poslednú postupovú pozíciu vo Východnej konferencii. Dva zápasy pred koncom základnej časti majú na deviaty Columbus tri body k dobru a prípadným víťazstvom nad Blackhawks by si zaistili druhú voľnú kartu. „Je to najdôležitejší zápas sezóny. Ideme ´all in´. Cítim, že je pre nás dôležité, aby bol teraz Demidov s tímom,“ povedal tréner Montrealu Martin St. Louis pre nhl.com.