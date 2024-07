Demiral dostal za kontroverzné gesto dvojzápasový dištanc

Berlín 5. júla (TASR) - Obranca tureckej futbalovej reprezentácie Merih Demiral nebude môcť nastúpiť v sobotnom štvrťfinále ME proti Holandsku a ani v prípadnom semifinále. Európska futbalová únia (UEFA) mu udelila dvojzápasový dištanc za kontroverzné gesto, ktoré použil počas oslavy svojho druhého gólu vo víťaznom osemfinálovom zápase na ME nad Rakúskom (2:1). Anglický stredopoliar Jude Bellingham vyviazol po obscénnom geste po svojom vyrovnávajúcom zásahu v osemfinále proti Slovensku (2:1 pp) s podmienečným trestom na jeden zápas a pokutou 30.000 eur.



Demiral použil v súboji s Rakúskom politické gesto, známe ako pozdrav vlkov. Je spájané s tureckým hnutím Siví vlci, ktoré je prepojené na Stranu národného hnutia (MHP). Siví vlci sú označovaní za pravicovú extrémistickú skupinu. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si pre gesto hráča predvolalo tureckého veľvyslanca v Berlíne. Demiral zariadil dvoma osemfinálovými gólmi prvú účasť Turecka vo štvrťfinále po 16 rokoch. Po zápase povedal, že pri oslave presného zásahu išlo o nevinné vyjadrenie jeho národnej hrdosti a nebolo v ňom skryté iné posolstvo. "Som hrdý na to, že som Turek a pri druhom góle som to pocítil. Preto som urobil toto gesto a vôbec to neľutujem. Videl som ľudí na štadióne, ktorí urobili podobné gesto, takže preto som sa napokon rozhodol ho urobiť tiež," uviedol Demiral podľa agentúry AP.



Bellingham udržal Anglicko v turnaji, keď v osemfinálovom súboji so Slovenskom vyrovnal efektnými nožničkami v predposlednej minúte nadstavenia druhého polčasu na 1:1 a poslal duel do predĺženia. O triumfe Angličanov potom rozhodol hlavou Harry Kane. Stredopoliar Realu Madrid oslávil svoj vyrovnávajúci gól obscénnym gestom, keď si rukou siahol do oblasti rozkroku. Na sociálnej sieti X (predtým Twitter) napísal: "Bolo to interné žartovné gesto pre niekoľkých blízkych priateľov, ktorí boli na zápase. Slovenskému tímu patrí veľký rešpekt za to, aký výkon predviedli." UEFA gesto ohodnotila pokutou 30.000 eur a dištancom na jeden zápas s podmienečným odkladom na jeden rok. Bellingham tak bude môcť nastúpiť v sobotnom štvrťfinále proti Švajčiarsku.