< sekcia Šport
Demirovič zo Stuttgartu si zlomil nohu, čaká ho dlhšia pauza
Dvadsaťsedemročný Demirovič je po odchode Nicka Woltemadeho do Newcastlu United ústrednou postavou stuttgartskej ofenzívy, v tejto sezóne už má na konte päť súťažných gólov.
Autor TASR
Stuttgart 6 októbra (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart sa budú musieť niekoľko týždňov zaobísť bez bosnianskeho útočníka Ermedina Demiroviča. Po nedeľnom ligovom dueli s Heidenheimom (1:0) mu diagnostikovali zlomeninu v oblasti medzi chodidlom a členkom, podľa nemeckých médií musí pauzovať približne dva mesiace.
Dvadsaťsedemročný Demirovič je po odchode Nicka Woltemadeho do Newcastlu United ústrednou postavou stuttgartskej ofenzívy, v tejto sezóne už má na konte päť súťažných gólov. Štvrtému tímu aktuálnej bundesligovej tabuľky navyše chýba ďalší útočník Deniz Undav pre zranenie kolena. Informovala agentúra DPA.
Dvadsaťsedemročný Demirovič je po odchode Nicka Woltemadeho do Newcastlu United ústrednou postavou stuttgartskej ofenzívy, v tejto sezóne už má na konte päť súťažných gólov. Štvrtému tímu aktuálnej bundesligovej tabuľky navyše chýba ďalší útočník Deniz Undav pre zranenie kolena. Informovala agentúra DPA.