Demirovič zo Stuttgartu si zlomil nohu, čaká ho dlhšia pauza

Na archívnej snímke z 9. marca 2024 futbalista Augsburgu Ermedin Demirovič počas zápasu 25. kola nemeckej Bundesligy FC Augsburg - 1. FC Heidenheim v Augsburgu. Foto: TASR/DPA

Dvadsaťsedemročný Demirovič je po odchode Nicka Woltemadeho do Newcastlu United ústrednou postavou stuttgartskej ofenzívy, v tejto sezóne už má na konte päť súťažných gólov.

Stuttgart 6 októbra (TASR) - Futbalisti VfB Stuttgart sa budú musieť niekoľko týždňov zaobísť bez bosnianskeho útočníka Ermedina Demiroviča. Po nedeľnom ligovom dueli s Heidenheimom (1:0) mu diagnostikovali zlomeninu v oblasti medzi chodidlom a členkom, podľa nemeckých médií musí pauzovať približne dva mesiace.

