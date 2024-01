Demitru s K.Tkachuckom a Liutom uviedli do siene slávy St. Louis Blues

St. Louis 20. januára (TASR) - Hokejový klub St. Louis Blues uviedol v noci na sobotu do svojej siene slávy zosnulého slovenského hokejistu Pavla Demitru. Spolu s ním sa tejto pocty dočkali aj Keith Tkachuk a Mike Liut. Klub si uctí trojicu hráčov aj pred nadchádzajúcim zápasom proti Washingtonu, ktorý je na programe v noci na nedeľu.



Demitra odohral v zámorskom tíme 494 zápasov, v ktorých zaznamenal 204 gólov a 289 asistencií. V Blues pôsobil od novembra 1996 do sezóny 2003/04. Trikrát reprezentoval farby klubu v zápase hviezd. Stále figuruje na ôsmom mieste v počte gólov i asistencií v klubovej histórii, v troch sezónach dosiahol navyše 35-gólovú hranicu a bol súčasť tímu, ktorý postúpil v ročníku 2000/01 do semifinále play off. Počas svojho pôsobenia v klube získal aj Trofej Lady Byngovej pre najslušnejšieho hráča sezóny 1999/00. Demitra zahynul pri leteckom nešťastí v septembri 2011.



Na prijatie do klubovej siene slávy Blues musí mať hráč ukončenú kariéru v NHL. Podmienkou je tiež aspoň 200 zápasov alebo tri sezóny či zisk Stanleyho pohára alebo inej veľkej trofeje s Blues. Klubová sieň slávy bola založená vlani a uviedli do nej 14 osobností spomedzi hráčov, trénerov, funkcionárov a hlásateľov.



Na slávnostnej večeri sa zúčastnila aj Demitrova manželka Maja. Pred nadchádzajúcim zápasom s Capitals vhodí spolu s Tkachuk a Liutom slávnostné buly. Informácie priniesla oficiálna webstránka klubu.