Demjén Pešková a Holko získali zlato v puške na 50 m v ľahu

ME vo vzduchových zbraniach - Osijek



puška v ľahu na 50 m - mix



finále:



Daniela DEMJÉN PEŠKOVÁ, Ondrej HOLKO (SR) - Veronika Blažíčková, Petr Nymburský (ČR) 17:9



o 3. miesto:



Miroslava KYSELOVÁ, Štefan ŠULEK (SR) - Anja Sentiová, Sandro Greuter (Švajč.) 16:12

Osijek 1. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková a Ondrej Holko získali na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku zlato v disciplíne puška 50 m v ľahu. Vo finálovom súboji mixu zdolali českú dvojicu Veronika Blažíčková, Petr Nymburský 17:9. Bronz si vybojoval druhý slovenský pár Miroslava Kyselová a Štefan Šulek.Demjén Pešková s Holkom boli najlepší už v kvalifikácii, keď nástrelom 419,1 bodu výrazne predstihli českých konkurentov (413,9). Obe dvojice postúpili do boja o zlato, v ktorom mali od začiatku navrch Slováci a získali titul majstrov Európy. Pre Holka je to druhý titul na prebiehajúcich ME, so Šulekom a Patrikom Jánym sa tešili zo zlata v rovnakej disciplíne v súťaži tímov. V tej istej zostave skončili strieborní v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. Demjén Pešková bola v Osijeku blízko k medaile v puške 50 m v ľahu aj medzi jednotlivcami, bronz jej napokon ušiel o 0,3 bodu.Kyselová a Šulek sa do súboja o tretie miesto dostali po štvrtom mieste v kvalifikácii, v ktorej dosiahli výkon 412,7 bodu. Duel o cenný kov zvládli, bronz získali vďaka víťazstvu nad švajčiarskym párom Anja Sentiová, Sandro Greuter 16:12.