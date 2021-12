Demko, Aho a Toews sa stali hráčmi týždňa

New York 13. decembra (TASR) - Brankár Vancouver Canucks Thatcher Demko, útočník Caroliny Hurricanes Sebastian Aho a obranca Colorada Avalanche Devon Toews sa stali hráčmi uplynulého týždňa v zámorskej NHL.



Dvadsaťšesťročný Demko dosiahol úspešnosť zákrokov 96,2 percenta a zaznamenal jedno čisté konto. Svojmu tímu tak pomohol dosiahnuť prvé štyri víťazstvá pod vedením nového trénera Bruca Boudreaua. Druhý shutout v kariére dosiahol proti LA Kings (4:0). V tejto sezóne odchytal 24 zápasov (12-11-1) s úspešnosťou zákrokov 91,7 percenta.



Dvadsaťštyriročný Aho získal v troch zápasoch v hodnotenom období sedem bodov (5+2) a najviac zažiaril proti Edmontonu (3:1), keď si pripísal dva góly a asistenciu. Stal sa tak prvým hráčom Hurricanes (Whalers) od sezóny 1993/1994, ktorý skóroval v piatich zápasoch za sebou. Naposledy sa to podarilo Michaelovi Nylanderovi. V 26 zápasoch nazbieral Fín v tejto sezóne 32 bodov (15+17).



Dvadsaťsedemročný Toews nedal paradoxne v uplynulom týždni ani jeden gól, no pripísal si sedem asistencií. Najviac sa mu darilo v zápase proti Detroitu (7:3), v ktorom prihral až na tri góly. Túto sezónu nastúpil celkovo v 16 zápasoch a získal 20 bodov (4+16).