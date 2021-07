Demo pokračuje v HK Poprad: Verím, že si vybojujem viac priestoru

Poprad 25. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Daniel Demo sa dohodol s extraligovým klubom HK Poprad na pokračovaní spolupráce. Informovala o tom oficiálna stránka "kamzíkov."



Demo začal sezónu 2020/2021 v Banskej Bystrici, za ktorú nastúpil do 26 zápasov. Následne zamieril do Popradu, v ktorého drese odohral 5 zápasov v základnej časti a ďalšie 3 pridal v play off. Získal v nich 2 kanadské body za asistencie. „Prišla mi aj iná ponuka, ale rozhodol som sa ostať v Poprade. Chcel by som, aby tímovo bola nová sezóna lepšia ako tá predošlá a verím, že si vybojujem na ľade viac priestoru, ako to bolo v minulom ročníku," povedal 22-ročný obranca pre hkpoprad.sk.



Demo je už ôsmy obranca, ktorý sa s HK Poprad dohodol na zmluve pre sezónu 2021/2022. Súčasťou defenzívy "kamzíkov" budú aj Daniel Brejčák, Mike Dalhuisen, Adam Drgoň, Marek Hudec, Peter Novajovský, River Rymsha a Petr Ulrych.