Demonštranti v iránskom Kurdistane oslavovali po prehre Iránu s USA

Teherán/Washington 30. novembra (TASR) - Demonštranti v iránskej provincii Kurdistan v noci na stredu oslavovali po tom, čo Irán na futbalových majstrovstvách sveta v Katare prehral v zápase so Spojenými štátmi. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na videozáznamy zverejnené na sociálnych sieťach.



Videozáznamy z viacerých miest v Kurdistane v zachytávali ohňostroje a oslavné pokriky, píše AFP, ktorá však tento obsah nebola schopná bezprostredne overiť.



Iránska islamská republika nasadila bezpečnostné zložky voči "nepokojom", ktoré v krajine vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej zo 16. septembra. Tú predtým zadržala mravnostná polícia za nedodržanie predpisov týkajúcich sa ženského odevu. Hlavným ohniskom protestov je – spolu s priľahlými lokalitami – mesto Sakkez v iránskom Kurdistane, odkiaľ táto 22-ročná žena pochádzala.



Futbalisti USA zvíťazili v utorkovom zápase B-skupiny MS v Katare nad Iránom 1:0 a z druhého miesta si zaistili postup do osemfinále. Irán skončil v skupine tretí a do vyraďovacích bojov nepostúpil.



Americký prezident Joe Biden v noci na stredu ocenil víťazstvo futbalovej reprezentácie USA nad Iránom. Po skončení zápasu vzal do rúk mikrofón a oznámil, že futbalová reprezentácia USA zdolala Irán pomerom 1:0. "USA, USA, je to veľká vec," povedal prezident vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti.



Biden podľa svojich slov pred zápasom hovoril s trénerom americkej reprezentácie a s hráčmi, ktorým povedal, že "to môžu dokázať".



Utorkové futbalové stretnutie bolo sprevádzané napätím pre protivládne protesty v Iráne, jeho jadrový program a medzinárodné útoky spájané s Teheránom, približuje agentúra AP.



Amíníová zomrela 16. septembra, tri dni po tom, ako ju v Teheráne zadržala mravnostná polícia pre údajné porušenie pravidiel obliekania. Iránske bezpečnostné zložky proti demonštrantom tvrdo zasahujú a ich konanie je terčom medzinárodnej kritiky.