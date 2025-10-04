< sekcia Šport
Demonštranti žiadajú zrušenie futbalového duelu Talianska s Izraelom
Protest bol súčasťou celonárodného štrajku, do ktorého sa podľa najväčšieho odborového zväzu v krajine zapojilo viac ako dva milióny ľudí.
Autor TASR
Florencia 4. októbra (TASR) – Skupina propalestínskych demonštrantov sa v piatok zhromaždila pred tréningovým centrom talianskej futbalovej reprezentácie vo Florencii. Požadovali zrušenie zápasu kvalifikácie MS 2026 proti Izraelu, ktorý sa má odohrať 14. októbra v Udine.
Protest bol súčasťou celonárodného štrajku, do ktorého sa podľa najväčšieho odborového zväzu v krajine zapojilo viac ako dva milióny ľudí. Demonštranti zároveň reagovali na incident, pri ktorom izraelské námorníctvo zadržalo aktivistov flotily Global Sumud smerujúcej s humanitárnou pomocou do Gazy.
