Demonštranti žiadajú zrušenie futbalového duelu Talianska s Izraelom

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Autor TASR
Florencia 4. októbra (TASR) – Skupina propalestínskych demonštrantov sa v piatok zhromaždila pred tréningovým centrom talianskej futbalovej reprezentácie vo Florencii. Požadovali zrušenie zápasu kvalifikácie MS 2026 proti Izraelu, ktorý sa má odohrať 14. októbra v Udine.

Protest bol súčasťou celonárodného štrajku, do ktorého sa podľa najväčšieho odborového zväzu v krajine zapojilo viac ako dva milióny ľudí. Demonštranti zároveň reagovali na incident, pri ktorom izraelské námorníctvo zadržalo aktivistov flotily Global Sumud smerujúcej s humanitárnou pomocou do Gazy.
.

