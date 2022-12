Deň pred finálovým zápasom trénovali všetci hráči Francúzska

Dauha 17. decembra (TASR) - Na sobotňajšom tréningu francúzskej futbalovej reprezentácie na MS v Katare sa zúčastnili všetci hráči. Stalo sa tak deň pred finálovým stretnutím proti Argentíne napriek tomu, že sa v tíme "Les Bleus" vyskytlo viacero prípadov vírusového ochorenia.



Tréner Didier Deschamps v sobotu uviedol, že tím podnikol kroky k zastaveniu šírenia choroby. V piatok vynechala tréning stopérska dvojica Raphael Varane a Ibrahima Konate spolu s krídelníkom Kingleyem Comanom. Počas semifinálového duelu s Marokom (2:0) chýbali obranca Dayot Upamecano a stredopoliar Adrien Rabiot, ktorí boli izolovaní od zvyšku mužstva. Informáciu priniesla agentúra AFP.



"Samozrejme, bolo by lepšie, keby sa to nestalo, ale s lekárskym personálom to zvládame najlepšie, ako sa len dá. Neskôr získam ďalšie informácie a budem o tom premýšľať večer a zajtra," povedal francúzsky kouč.



Zdroje blízke mužstvu hovorili o rôznych príznakoch, ktoré v uplynulých dňoch postihli tím, vrátane horúčky, bolesti hlavy a žalúdka. "Na takéto veci sa nikdy nepripravíte. Zostávame sústredení a veľmi sa tešíme na finále," dodal kapitán Hugo Lloris, ktorý počas turnaja prekonal rekord Liliana Thurama v počte štartov za francúzsku reprezentáciu.