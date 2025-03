Dendis nominoval 28 hráčov na prvú fázu prípravy pred MS do 18 rokov

Nominácia SR 18 na prvú fázu prípravy na MS v Piešťanoch a prípravné zápasy s Lotyšskom v Trenčíne (31.03. - 04.04.2025)







brankári: Samuel Hrenák (do 3.4.) (HK DUKLA Trenčín), Patrik Brezáni (HKM Zvolen), Ondrej Šály (Nordic Hockey Academy/Rak.)



obrancovia: Marcus Kršák (HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Marek Oboril (HC Košice), Adam Kalman a Matúš Lisý (obaja HK Nitra), Michal Čapoš (HC Nové Zámky/MMHK Nitra), Kristián Renner (HK ŠKP Poprad), Samuel Jaroška (HK Dukla Trenčín), Adam Goljer (HK DUKLA Trenčín/HK Spartak Dubnica), Adrian Raška (VLCI Žilina-mládež), Tomáš Vajko (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany)



útočníci: Jakub Habla a Andrej Zuščák (obaja HC Košice), Kristián Kriška (HKM 32 Liptovský Mikuláš - mládež), Tomáš Chrenko, Adam Nemec a Ivan Berčík (všetci HK Nitra), Jakub Polčík a Tobias Jan Tabaček (HK Spišská Nová Ves), Samuel Murín (HK Rysy Spišská Nová Ves), Martin Kalis (HK DUKLA Trenčín/HK Spartak Dubnica), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Lukáš Hukel (HKM Zvolen/HK Detva), Jakub Dubravík (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany), Adam Straka (Bishop's College School Varsity/Kan.), Timothy Kazda (Chicago Steel/USA)

Realizačný tím:



Manažér - Branislav Varga



Hlavný tréner - Martin Dendis (od 30. marca)



Asistent trénera - Michal Dostál (od 30. marca)



Tréner brankárov - Adam Štepanovský (od 30. marca)



Video analytik - Pavol Rybár



Kondičný tréner - Ján Munka (od 30. marca)



Zdravotné zabezpečenie - Marko Bernadič (do 2.apríla), Katarína Moravíková (od 3. apríla)



Maséri: Ľuboš Ondrejka (od 30. marca), Štefan Sýkora



Športový psychológ - Peter Kuračka (od 1. apríla)



Náhradníci: Lucas Novák, Patryk Zubek (BARANI Banská Bystrica), Lukáš Tomka (BARANI Banská Bystrica/HK Detva), Michal Čunderlík (BARANI Banská Bystrica/HK Levice), Patrik Rusznyák, Tomáš Tomaškovič (HC Slovan Bratislava), Roman Taliga (HC SLOVAN Bratislava/HO HAMIKOVO Hamuliakovo), Frederik Balko a Matej Stankoven (HC SLOVAN Bratislava-mládež), Michal Jozef Tkáč (HC Košice), Samuel Sameliak a Viktor Stas (MHK 32 Liptovský Mikuláš - mládež), Sebastián Gabrik (HK Dukla Michalovce-mládež), Matej Bajza (HK Nitra), Šimon Krčmár (MMHK Nitra/HK Lokomotíva Nové Zámky), Filip Kovalčík a Tobias Tomík (HK DUKLA Trenčín), Dávid Bórik (HK DUKLA Trenčín/HK Spartak Dubnica), Mário Kohút (HK Trnava), Pavol Morávek (Nordic Hockey Academy/Rak.), Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Jakub Hájek (Rytíři Kladno/ČR), Ján Chovan (Tappara/Fín.), Michal Svrček (Brynäs IF/Švé.)

Program SR 18 - 1. fáza prípravy na MS



Prípravné zápasy



ŠTVRTOK 3. APRÍLA



17.00 SLOVENSKO - Lotyšsko





PIATOK 4. APRÍLA



11.00 SLOVENSKO - Lotyšsko

Bratislava 30. marca (TASR) - Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Martin Dendis pôvodne nominoval 17 hráčov na prvú fázu prípravy pred svetovým šampionátom v USA. Zoznam nominovaných však v nedeľu aktualizoval vzhľadom na vývoj play off jednotlivých súťaží, aktuálne obsahuje 28 mien.Slovenskáodohrá v prvej fáze prípravy na MS dva duely proti Lotyšsku na zimnom štadióne Stredoškolskej hokejovej akadémie v Trenčíne. Zápasy sú na programe 3. a 4. apríla 2025.uviedol Dendis pre portál hockeyslovakia.sk.Jeho zverenci budú na tohtoročnom šampionáte obhajovať štvrté miesto. Okrem Lotyšov si v rámci prípravy zmerajú sily v dvojzápase aj s rovesníkmi z Česka a v dejisku podujatia absolvujú jeden prípravný duel so Švajčiarmi.uzavrel hlavný tréner. Zraz nominovaných sa uskutoční 31.marca na Zimnom štadióne v Piešťanoch.