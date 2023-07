Dendis po štarte prípravy: Skladáme tím s víťaznou mentalitou

program Slovenska na Hlinka Gretzky Cupe 2023



B-skupina (Trenčín):



pondelok 31. júla od 19:00 h SLOVENSKO - Švajčiarsko



utorok 1. augusta od 19:00 h SLOVENSKO - Kanada



streda 2. augusta od 19:00 h SLOVENSKO - Fínsko

Trenčín 17. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala prípravu na prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup 2023 v Trenčíne. V nominácii hlavného trénera Martina Dendisa figuruje 44 hráčov. Slováci začnú svoje účinkovanie v B-skupine 31. júla od 19.00 proti rovesníkom zo Švajčiarska.Druhá skupina Hlinka Gretzky Cupu sa bude tradične hrať v českej Břeclavi. Prvými dejiskami turnaja boli Bratislava a Trnava, neskôr sa podujatie hralo aj v Kežmarku a v uplynulých rokoch v Piešťanoch. Trenčín bude piatym slovenským dejiskom v histórii prestížneho mládežníckeho turnaja, ktorému odborníci pripisujú vyššiu vážnosť ako svetovému šampionátu tento kategórie.citoval web hockeyslovakia.sk prezidenta SZĽH Miroslava Šatana.Slovenskí mladíci nastúpia v B-skupine okrem Švajčiarov aj proti Kanade (1. augusta od 19.00) a o deň neskôr ich čaká duel s Fínskom (19.00). V generálke na turnaj sa "osemnástka" stretne 29. júla (17.00) v prípravnom stretnutí s USA.povedal tridsaťjedenročný Dendis, ktorý sa stal v júni na základe rozhodnutia Výkonného výboru SZĽH novým koučom výberu do 18 rokov. Dendisovi sa na pondelkovom zraze hlásilo 43 hráčov, útočník Tomáš Pobežal sa pripojí podvečer. Z nominácie pre chorobu vypadol Miroslav Šatan ml., ktorého nahradil Markus Saxa.Primátor mesta Trenčín Richard Rybníček je presvedčený, že atraktívny turnaj môže byť pozitívnou reklamou pre mesto. Trenčiansky štadión by podľa neho nemusel byť dejiskom iba v roku 2023, ale aj v budúcnosti:Slováci obsadili vlani v kanadskom Red Deer 6. miesto, keď podľahli v súboji o 5. miesto rovesníkom USA (2:4). Triumf bude v Trenčíne obhajovať Kanada.