Dendisa potešil výkon tímu proti Fínsku: Odohrali vynikajúci zápas
Autor TASR
Trenčín 26. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov bola necelých päť minút od spečatenia postupu z 1. miesta A-skupiny na domácich MS. Mužstvo trénera Martina Dendisa v sobotu dvakrát viedlo nad Fínskom, ktorému napokon podľahlo 4:5 po predĺžení. Slovenský kouč napriek tomu vyjadril maximálnu spokojnosť s výkonom svojho tímu.
Slováci začali duel vynikajúco a prvá tretina patrila im. Severanov jasne prestrieľali v pomere 14:3 a do vedenia ich poslal v 19. minúte Timothy Kazda. Zdobilo ich však najmä aktívne napádanie v obrannom pásme súpera, ktorým viackrát prinútili favorita k chybám. Domáci mladíci nezachytili úvod druhej tretiny, v ktorej dvakrát inkasovali po dorážkach Ilariho Mäkinena a prvý raz na turnaji prehrávali. „Reagovali sme na to sebavedomo. My sa nepozeráme na to, či vyhrávame, či prehrávame. My sa pozeráme na to, že hráme náš hokej 60 minút, to nás zdobí a to je naša identita. Vždy sme mentálne o krok pred súperom a ako ste povedali, v zápase sme myslím dvakrát prehrávali a vždy sme to dotiahli. To ukazuje silu tých chalanov a ja som na každého jedného z nich maximálne hrdý,“ uviedol 34-ročný kormidelník po stretnutí v mixzóne.
Po tom, čo Fíni otočili duel vo svoj prospech sa domáci tím dokázal oklepať. Na druhý presný zásah Kazdu ešte reagoval Vilho Vanhatalo, no Slováci po 40 minútach viedli 4:3. Vedenie im vrátili góly Samuela Hybského a Samuela Šramatého v rozmedzí 83 sekúnd. V treťom dejstve zostávalo do konca menej ako päť minút na to, aby Slovensko postúpilo do štvrťfinále ako víťaz A-skupiny. Triumf v ´áčku´ sa nateraz rozplynul po vyrovnávajúcom góle Samuho Alalauriho, ktorý poslal duel do predĺženia. V ňom získali Fíni aj druhý bod a poskočili na čelo skupiny. „Tak nie je to šprint, je to maratón. My sa nepozeráme, koľko máme bodov, my sa pozeráme na to, čo nás čaká teraz pred nami. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas. Ja som chalanom povedal v kabíne, že som na nich maximálne hrdý. Za to, čo predviedli, ako hrali za Slovensko, obetovali sa, hrali sebavedomo a to, čo chceme hrať. Ukázali, aká je tu partia, jedna hokejová rodina. Bola to radosť pozerať sa a chalani nechali na ľade všetko. Som presvedčený, že presvedčili o tom aj fanúšikov,“ povedal Dendis.
Slovenského kouča tešil herný prejav, ktorým sa chce prezentovať v každom stretnutí. „Človek chce vždy nájsť cestu k víťazstvu. Chceme byť nebezpeční, chceme zakončovať, chceme ísť do brány a to je jedna z našich identít, ktorú máme. Chalani na čele s brankárom Denisom Čelkom odohrali vynikajúci zápas a nakoniec je to predĺženie trošku aj o šťastí, bolo to o jednej strele, ale chalani podali vynikajúci výkon,“ doplnil slovenský kouč.
Najdôležitejšie pre Dendisa je, že jeho zverenci obracajú mienku verejnosti, ktorá bola pred turnajom skeptická. „Ja som veľmi hrdý na chalanov, lebo pred turnajom ich každý odpisoval. Nikto im neveril a chalani ukázali, aká sú partia a ako sa zomkli. Ako tešia fanúšikov svojimi výkonmi a to sú chalani, ktorých všetci odpisujú. Idú tomu naproti a ukazujú, že sú tím a že bojujú jeden za druhého.“
Slováci stále môžu postúpiť z 1. miesta. Kľúčom k tomu bude výhra proti Lotyšsku a prehra Fínska s Kanadou. „My sa vždy pozeráme na nás. Je nám jedno proti komu hráme. Hráme sebavedomo proti každému a chceme vyhrať ďalší zápas a zlepšovať sa na turnaji. Lotyši sú fyzický súper, ktorý sa snaží vyrážať do protiútokov, majú dobré špeciálne formácie a majú obrovskú kvalitu,“ dodal Dendis.
