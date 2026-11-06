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Denia nominoval dvoch nováčikov, do českého tímu sa vracia Souček
V nominácii nechýbajú ani Adam Hložek či Kryštof Daněk, naopak pre zranenie absentuje Pavel Šulc a pozvánku nedostal Patrik Schick.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia nominoval na novembrové zápasy Ligy národov proti Španielsku a Chorvátsku dvoch nováčikov. Premiérovú pozvánku dostali 18-ročný útočník Idris Hopi z Teplíc a stredopoliar David Kozel z Mladej Boleslavi. Po zranení sa do národného tímu vracia bývalý kapitán Tomáš Souček, po viac ako dvoch rokoch aj obranca Adam Gabriel z Plzne.
„Je to hráč, ktorý pravidelne nastupuje v prvej lige a svojím herným profilom sa nám páči. Je rýchly, dokáže uspieť v súbojoch jeden na jedného a je silný v osobných súbojoch. Už minule som hovoril, že sa nebudeme pozerať na pas ani dátum narodenia, pokiaľ hráčom veríme,“ uviedol Denia na adresu Hopiho podľa portálu idnes.cz. Privítal aj návrat Součeka: „Sme nadšení, že sa Tomáš vrátil. Je to skúsený hráč, ale nevoláme ho iba preto. Voláme ho pre to, čo nám môže ponúknuť na ihrisku aj mimo neho.“
V nominácii nechýbajú ani Adam Hložek či Kryštof Daněk, naopak pre zranenie absentuje Pavel Šulc a pozvánku nedostal Patrik Schick. Česi prehrali všetky štyri doterajšie stretnutia elitnej A-divízie Ligy národov a v záverečných dvoch dueloch sa pokúsia vyhnúť priamemu zostupu. Vo štvrtok 12. novembra privítajú v Prahe Španielsko, o tri dni neskôr nastúpia v Osijeku proti Chorvátsku.
„Je to hráč, ktorý pravidelne nastupuje v prvej lige a svojím herným profilom sa nám páči. Je rýchly, dokáže uspieť v súbojoch jeden na jedného a je silný v osobných súbojoch. Už minule som hovoril, že sa nebudeme pozerať na pas ani dátum narodenia, pokiaľ hráčom veríme,“ uviedol Denia na adresu Hopiho podľa portálu idnes.cz. Privítal aj návrat Součeka: „Sme nadšení, že sa Tomáš vrátil. Je to skúsený hráč, ale nevoláme ho iba preto. Voláme ho pre to, čo nám môže ponúknuť na ihrisku aj mimo neho.“
V nominácii nechýbajú ani Adam Hložek či Kryštof Daněk, naopak pre zranenie absentuje Pavel Šulc a pozvánku nedostal Patrik Schick. Česi prehrali všetky štyri doterajšie stretnutia elitnej A-divízie Ligy národov a v záverečných dvoch dueloch sa pokúsia vyhnúť priamemu zostupu. Vo štvrtok 12. novembra privítajú v Prahe Španielsko, o tri dni neskôr nastúpia v Osijeku proti Chorvátsku.
Nominácia Česka na zápasy Ligy národov:
Brankári: Lukáš Horníček (Newcastle United/Angl.), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur/Angl.), Matěj Kovář (PSV Eindhoven/Hol.)
Obrancovia: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim/Nem.), Adam Gabriel (Viktoria Plzeň), Štěpán Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers/Angl.), Jiří Sláma (FK Jablonec), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)
Stredopoliari: Lukáš Ambros (Anderlecht Brusel/Belg.), Kryštof Daněk (LASK Linz/Rak.), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), David Kozel (FK Mladá Boleslav), Alex Král (FC Kodaň/Dán.), Tomáš Souček (West Ham United/Angl.), Lukáš Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Slavia Praha), Martin Šubert (FK Mladá Boleslav)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim/Nem.), Christophe Kabongo (Viktoria Plzeň), Idris Hopi (FK Teplice), Ryan Naderi (Rangers/Škót.)
Brankári: Lukáš Horníček (Newcastle United/Angl.), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur/Angl.), Matěj Kovář (PSV Eindhoven/Hol.)
Obrancovia: Vladimír Coufal (TSG Hoffenheim/Nem.), Adam Gabriel (Viktoria Plzeň), Štěpán Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers/Angl.), Jiří Sláma (FK Jablonec), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)
Stredopoliari: Lukáš Ambros (Anderlecht Brusel/Belg.), Kryštof Daněk (LASK Linz/Rak.), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), David Kozel (FK Mladá Boleslav), Alex Král (FC Kodaň/Dán.), Tomáš Souček (West Ham United/Angl.), Lukáš Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Slavia Praha), Martin Šubert (FK Mladá Boleslav)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim/Nem.), Christophe Kabongo (Viktoria Plzeň), Idris Hopi (FK Teplice), Ryan Naderi (Rangers/Škót.)