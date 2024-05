Denver a New York zvládli piate stretnutia a vedú 3:2 na zápasy

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 5. zápas:



New York Knicks - Indiana Pacers 121:91



najviac bodov: Brunson 44, Burks a Hart (11 doskokov) po 18 - Siakam 22, Turner 16, Haliburton 13



/stav série: 3:2/







semifinále Západnej konferencie - 5. zápas:



Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 112:97



najviac bodov: Jokič 40 (13 asistencií), Gordon 18 (10 doskokov), Caldwell-Pope a Murray po 16 - Towns 23, Edwards a Gobert (11 doskokov) po 18



/stav série: 3:2/

Washington 15. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru a New Yorku sa v konferenčnom semifinále NBA dostali do vedenia 3:2 na zápasy. Obhajcovia titulu z Denveru nedopustili scenár z prvých dvoch duelov série, na domácej palubovke tentokrát zvíťazili a to 112:97. Knicks si doma poradili s Indianou 121:91.Denver nasmeroval za triumfom Nikola Jokič, ktorý sa prezentoval výrazným výkonom aj vo svojom druhom vystúpení po zisku tretieho ocenenia MVP ligy v kariére. Tentokrát zaznamenal 40 bodov, 13 asistencií, 7 doskokov a 0 strát. Srbský pivot si cenu pre najlepšieho hráča základnej časti prevzal pred stretnutím priamo od komisára ligy Adama Silvera.pochvaľoval si po stretnutí tréner Denveru Mike Malone podľa AP.Nuggets sa podarilo uspieť aj vďaka tomu, že ubránili Anthonyho Edwardsa. Líder Timberwolves mal v prvých štyroch zápasoch priemer 33 bodov, no v piatom sa dostal iba na 18. Najlepším strelcom tímu bol Karl-Anthony Towns s 23 bodmi. "," vyzdvihol protivníka Edwards.V súboji Knicks - Pacers si zatiaľ obe mužstvá ustrážili domácu palubovku. Newyorčania hodili za hlavu debakel, ktorý dostali v predchádzajúcom meraní síl v Indiane a zvíťazili najmä zásluhou Jalena Brunsona. Rozohrávač Knicks po piatykrát v tohtoročnom play off prekonal hranicu 40 bodov, tentokrát nazbieral 44. "velebil svojho zverenca kouč New Yorku Tom Thibodeau.