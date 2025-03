Denver aj bez Jokiča ukončil sedemzápasovú víťaznú šnúru Golden State

NBA - výsledky:



New York - Miami 116:95, Houston - Philadelphia 144:137 pp, Minnesota - Indiana 130:132 pp, New Orleans - Detroit 81:127, Utah - Chicago 97:111, Golden State - Denver 105:114, Phoenix - Toronto 129:89, Portland - Washington 112:97, Sacramento - Memphis 132:122, LA Lakers - San Antonio 125:109

New York 18. marca (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets triumfovali v zámorskej NBA na palubovke Golden State Warriors 114:105 a prerušili tak sedemzápasovú víťaznú šnúru domácich. Podarilo sa im to aj bez zraneného Nikolu Jokiča, keď sa v súboji rivalov blysol 38 bodmi Aaron Gordon.Zo základnej zostavy chýbal Denveru aj Jamal Murray a hoci Warriors stiahli v záverečnej štvrtine manko z pätnástich na tri body, dotiahnuť sa na hostí nedokázali. Gordon k 38 bodom pridal aj šesť doskokov, jeho spoluhráč Michael Porter Jr. mal bilanciu 21 bodov, 10 doskokov a päť asistencií. "Podali sme hrozný výkon. Hrali sme zle a za celý zápas sme nenašli správny rytmus. Vyhral lepší tím, my sme si to dnes nezaslúžili," uviedol tréner domácich Steve Kerr.Hneď za Denverom sú na štvrtej priečke Západnej konferencie hráči Los Angeles Lakers, ktorí si aj bez zraneného LeBrona Jamesa doma poradili so San Antoniom 125:109. Austin Reaves k tomu prispel 30 bodmi, Luka Dončič takmer dosiahol triple-double s 21 bodmi, deviatimi doskokmi a 14 asistenciami.Houstonu sa podaril parádny obrat, keď v súboji s Philadelphiou zmazal 25-bodové manko z tretej štvrtiny a napokon triumfoval 144:137 po predĺžení. Jalen Green a Jabari Smith Jr. sa prezentovali zhodne 30 bodmi, hosťom nepomohlo ani 46 bodov v podaní Quentina Grimesa. Hostia sa už pred zápasom dozvedeli nepríjemnú správu, že ich hviezda Paul George vynechá zvyšok základnej časti z dôvodu liečby zranenia slabín a kolena.Predĺženie sa hralo aj v Minnesote, kde Indiana uspela po dráme 132:130 aj vďaka 34 bodom Obiho Toppina. V drese domácich Wolves nazbieral Anthony Edwards 38 bodov.