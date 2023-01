Denver zdolal Cleveland, Jokič zaznamenal 14. triple-double v sezóne

NBA - sumáre



Dallas Mavericks - Atlanta Hawks 122:130 (37:40, 25:25, 35:33, 25:32)



najviac bodov: Dončič 30, Wood 22, Dinwiddie 20 - Murray 30, Collins 19, Young 18 (12 asistencií)







New York Knicks - Washington Wizards 105:116 (22:35, 26:31, 30:22, 27:28)



najviac bodov: Brunson 32, Barrett 21, Quickley 18 - Kuzma (13 doskokov) 27, Porzingis 22 (11 doskokov), Bea 18







Houston Rockets - Charlotte Hornets 117:122 (31:36, 29:17, 24:30, 33:39)



najviac bodov: Green 41, Sengun 24 (12 doskokov), Gordon a Martin po 11 - Rozier 26, Plumlee a Williams po 17







Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 115:114 (31:30, 37:31, 21:30, 26:23)



najviac bodov: Bane 25, Morant 24, Aldama 16 - Garland 24, LeVert 23, Mobley 18 (15 doskokov)







New Orleans Pelicans - Miami Heat 98:124 (23:36, 28:34, 25:28, 22:26)



najviac bodov: McCollum 21, Valanciunas 18 (10 doskokov), Marshall 12 - Adebayo 26, Butler 18, Strus 16 (10 asistencií)







Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 126:106 (36:20, 22:24, 42:29, 26:33)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 23, Joe 23, Dort 22 (11 doskokov) - Nembhard 18, Mathurin a Queen po 1







Utah Jazz - Los Angeles Clippers 126:103 (36:26, 32:30, 27:25, 31:22)



najviac bodov: Markkanen 34 (12 doskokov), Conley 17, Clarkson 16 - Powell 30, Zubac 15 (12 doskokov), Batum a Jackson po 11







Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 122:118 (30:27, 25:33, 33:35, 34:23)



najviac bodov: Jokič 31 (11 doskokov a 13 asistencií), Murray 28, Brown 16 - McDaniels 18, Reid 17, Edwards a Garza po 16







Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 111:116 (39:28, 21:33, 22:29, 29:26)



najviac bodov: James 32, Westbrook 19, Nunn 14 - Fox 31, Barnes 20, Huerter 18

Washington 19. januára (TASR) - Basketbalisti Memphisu Grizzlies dosiahli v noci na štvrtok rekordné 11. víťazstvo za sebou, keď zdolali Cleveland Cavaliers 115:114. Domácich potiahli Desmond Bane, ktorý zaznamenal 25 bodov, Ja Morant dal o bod menej.Srb Nikola Jokič z Denveru sa blysol 31 bodmi, 11 doskokmi a 13 asistenciami. Zaznamenal 14. triple-double v sezóne a Nuggets ôsmy triumf po sebe. Dvojnásobný úradujúci najužitočnejší hráč NBA zároveň prekonal Alexa Englisha v počte asistencií v histórii klubu. Jokič má na konte 3686 asistencií v 568 zápasoch, English ich zaznamenal 3679 v 837 zápasoch.citovala Jokiča agentúra AP.Steven Adams z Memphisu zaznamenal 10 doskokov, pričom jedným 17 sekúnd pred koncom duelu rozhodol o triumfe domácich. Novozélandský reprezentant chytil loptu po úspešnom bloku spoluhráča Dillona Brooksa.povedal Brooks.V Los Angeles podal LeBron James ďalší skvelý výkon, ale nestačili to na to, aby Lakers prehrali so Sacramentom Kings 116:111. James, ktorý má nakročené k tomu, aby budúci mesiac predbehol lídra Kareema Abdula-Jabbara v tabuľke najlepších strelcov NBA v histórii, dosiahol 32 bodov, osem doskokov a deväť asistencií. Lakers však prehrali svoj 25. zápas v sezóne po solídnom výkone hostí, za ktorých zaznamenal De'Aaron Fox 31 bodov.