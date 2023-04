Denver bez Jokiča uspel proti Warriors, Milwaukee zdolalo Philadelphiu

NBA - sumáre:



Charlotte Hornets - Toronto Raptors 108:128 (25:35, 27:32, 37:34, 19:27)



najviac bodov: Mychajľuk 26, Bouknight 21, Williams 15 (12 doskokov) - Siakam 36, Anunoby 23, VanVleet 20 (20 asistncií)







Brooklyn Nets - Utah Jazz 111:110 (30:17, 23:25, 32:26, 26:42)



najviac bodov: Bridges 30, Johnson 18, Dinwiddie 17 (12 asistencií) - Horton-Tucker 32. Markkanen 23, Agbaji 19







Chicago Bulls - Memphis Grizzlies 128:107 (25:36, 28:32, 40:16, 35:23)



najviac bodov: LaVine 36, DeRozan 31, White 19 - Jackson 31, Bane 21, Morant 17 (10 asistencií i doskokov)







Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 105:107 (29:31, 33:25, 24:26, 19:25)



najviac bodov: Edwards 37, Anderson 13, Conley 11 - Sharpe 27, Knox 19, Watford 15







Atlanta Hawks - Dallas Mavericks 132:130 pp (37:29, 33:37, 24:25, 29:32 - 9:7)



najviac bodov: D. Murray 25, Young 24 (12 asistencií), Collins 18 (10 doskokov) - Irving 41, Dončič 22, Wood 18 (11 doskokov)







New York Knicks - Washington Wizards 118:109 (34:31, 19:30, 33:18, 32:30)



najviac bodov: Brunson a Grimes (6 trojok) po 27, Quickley 22 - Kispert 29, J. Davis 16, Gibson 14







Orlando Magic - Detroit Pistons 128:102 (34:29, 29:15, 28:24, 37:34)



najviac bodov: Suggs 18, Anthony 17, F. Wagner 16 - Hayes 20, Omoruyi 19, Ivey 14







Sacramento Kings - San Antonio Spurs 134:142 (30:32, 28:31, 34:33, 31:27 - 11:19)



najviac bodov: Fox 28, Sabonis 26, K. Murray 18 - McDermott 30, Champagne 26, Jones 17 (11 asistencií, 10 doskokov)







Houston Rockets - Los Angeles Lakers 109:134 (21:35, 39:35, 23:31, 26:33)



najviac bodov: Green 24, K. Porter 20 (6 trojok), Sengün 18 (15 doskokov) - Davis 40, Hačimura 20, A. James (11 asistencií, 10 doskokov) a Reaves po 18







Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 118:128 (27:27, 28:42, 34:29, 29:30)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 39, Giddey 16, Dort a Wiggins po 14 - Durant 35, Booker 22 (10 asistencií), Ayton 19 (11 doskokov)







Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 115:105 (28:28, 31:33, 27:26, 29:18)



najviac bodov: Mitchell 40, Garland 20, Allen a LeVert po 15 - Mathurin 19, McConnell 16, Nwora 15 (10 doskokov)







Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 117:104 (41:26, 28:27, 27:29, 21:22)



najviac bodov: Antetokunmpo 33 (14 doskokov), Lopez 21, Middleton 19 - Maxey 29 (6 trojok), Embiid 28, Harden 11







Denver Nuggets - Golden State Warriors 112:110 (26:36, 32:25, 31:26, 23:23)



najviac bodov: M. Porter 29 (11 doskokov), J. Murray 26, Brown 14 - Thompson 25, Curry 21, DiVincenzo 18 (13 doskokov)

New York 3. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru zdolali v noci na pondelok obhajcov titulu v NBA Golden State tesne 112:110 a upevnili si post vedúceho tímu Západnej konferencie. Súboj zvládli aj bez svojho lídra Nikolu Jokiča, ktorý chýbal v treťom stretnutí za sebou pre problém s lýtkom. Warriors si držia 6. priečku, ktorá im ako posledná zaisťuje priamy postup do play off, no majú náskok iba pol duelu pred duom Lakers, Pelicans.V šlágri Východnej konferencie si líder ligy z Milwaukee poradil doma s Philadelphiou 117:104. V súboji kandidátov na cenu MVP uspel Jannis Antetokunmpo, ktorý v drese víťazov nazbieral 33 bodov a 14 doskokov. Joel Embiid na druhej strane dal 28 bodov, ešte o jeden viac si pripísal Tyrese Maxey, keď premenil 6 zo 7 trojok. New York Knicks po víťazstve nad Washingtonom už definitívne bude hrať play off, Torontu po triumfe v Charlotte už neunikne minimálne play in.Denver potiahol Michael Porter s 29 bodmi a 11 doskokmi. Jamal Murray pridal 26 bodov a v úplnom závere zablokoval trojbodovú strelu na víťazstvo Klaya Thompsona. Nuggets chýba jeden triumf, aby vôbec po prvýkrát v histórii získali post nasadenej jednotky.podotkol tréner Denveru Mike Malone podľa AP.Warriors potvrdili, že v tejto sezóne hrajú výrazne horšie u súpera ako doma. Thompson zaznamenal v ich drese 25 bodov, Stephen Curry si zapísal 21, no trafil iba dve trojky zo 14 pokusov.priznal Curry.Antetokunmpo si v sezóne udržuje priemer 31 bodov, 12 doskokov a 6 asistencií na zápas. Napriek tomu je podľa zámorských novinárov vážnejší kandidát na cenu MVP Embiid, spoločne s Jokičom. Gréckeho krídelníka to však netrápi." povedal líder aktuálne najlepšieho tímu ligy, ktorý už v zbierke dve ocenenia MVP má.Dallas naďalej nezvláda boj o postup do vyraďovačky. Prehral tretíkrát v sérii, tentokrát na palubovke Dallasu 130:132 po predĺžení. Mavericks nepomohlo ani 41 bodov Kyrieho Irvinga, ktorý však 1,8 sekúnd pred koncom predĺženia fauloval Trae Younga. Domáci rozohrávač obe šestky premenil a v poslednej akcii duelu Luka Dončič nedal trojku. Dallas je naďalej prvý pod čiarou o jeden duel za Oklahomou City, ktorá prehrala doma s Phoenixom 118:128. Suns si vylepšili bilanciu na 6:0 v zostave s Kevinom Durantom.V Chicagu videli diváci dva odlišné polčasy. Bulls prehrávali aj o 23 bodov, no po zmene strán prekonali Memphis v pomere 75:39 a nad druhým tímom západu vyhrali 128:107. Zach LaVine dal 36 bodov, hosťom nestačil triple double Ja Moranta 17 bodov, 10 asistencií i doskokov. Chicago je na východe desiate a vyraďovačka by mu nemala uniknúť. Zospodu ho týždeň pred koncom základnej časti môže predbehnúť už iba Orlando, ktoré stráca až štyri stretnutia.