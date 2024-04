Denver je blízko postupu do 2. kola, Embiid zložil Knicks 50 bodmi

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Orlando - Cleveland 121:83



/stav série: 1:2/







Philadelphia - New York 125:114



/stav série: 1:2/







štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Los Angeles Lakers - Denver 105:112



/stav série: 0:3/

New York 26. apríla (TASR) - Obhajcu titulu v basketbalovej NBA Denver delí už len jedno víťazstvo od postupu do semifinále Západnej konferencie. Nuggets uspeli v noci na piatok v treťom stretnutí 1. kola play off na palubovke Los Angeles Lakers 112:105 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:0.Najmä zásluhou 50 bodov Joela Embiida sa podarilo Philadelphii triumfovať v treťom zápase štvrťfinálovej série Východnej konferencie. Hráči 76ers zdolali New York Knicks 125:114 a znížili stav série na 1:2. Prvý triumf v tohtoročnej vyraďovačke si pripísalo aj Orlando, ktoré rozdrvilo Cleveland 121:83 a v sérii znížilo na 1:2.