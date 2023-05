Denver krok od postupu, zdolal Lakers aj v treťom finále konferencie

NBA - Západná konferencia, finále - 3. zápas:



Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 108:119

/stav série: 0:3/

Los Angeles 21. mája (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets sú krok od postupu do finále play off NBA. V treťom dueli finálovej série Západnej konferencie zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke Los Angeles Lakers 119:108. V sérii vedú 3:0 na zápasy a o svojom postupe môžu rozhodnúť už vo štvrtom stretnutí, ktoré sa hrá v noci na utorok (2.30 SELČ).Nuggets opäť potiahol k triumfu Jamal Murray, ktorý zaznamenal 37 bodov, sedem doskokov a šesť asistencií. Jeho spoluhráč Nikola Jokič dal 24 bodov, z toho 15 v záverečnej štvrtine. Domácim nestačilo ani 28 bodov a 18 doskokov Anthonyho Davisa. Denver je tak blízko postupu do svojho prvého finále v 47-ročnej histórii klubu.